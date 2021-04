AAEON dévoile la carte mère GENE-CML5 3,5 pouces LGA1200.



AAEON, leader du secteur des solutions embarquées, annonce la carte subcompacte GENE-CML5 de 3,5 pouces équipé des processeurs Intel Core de 10e génération (anciennement Comet Lake). La GENE-CML5 apporte le dernier cri en matière de technologie informatique et de flexibilité, permettant aux développeurs de déployer leurs applications industrielles et AI Edge de nouvelle génération.







Le GENE-CML5 apporte les processeurs Intel Core i3/i5/i7 de 10e génération à socket LGA1200, ainsi que les processeurs Intel Pentium et Celeron au facteur de forme subcompact de 3,5". Prenant en charge des processeurs d'une fréquence allant jusqu'à 4,4 GHz, la GENE-CML5 s'appuie sur le jeu de puces de type socket pour permettre aux développeurs et aux utilisateurs finaux de maintenir, de faire évoluer et de mettre à niveau facilement la plate-forme pour répondre à leurs besoins de traitement.



Associée à une mémoire DDR4 de 64 Go, la GENE-CML5 offre des vitesses de traitement rapides, comparables à celles des systèmes de bureau. En outre, le chipset permet à la carte compacte de tirer parti d'Intel vPro et de la technologie Intel Active Management (iAMT), ce qui permet de surveiller et de gérer le système à distance.







La GENE-CML5 offre à la fois la flexibilité et l'extensibilité nécessaire pour s'intégrer aux projets existants et apporter la puissance de l'IA Edge Computing à toute application. La carte dispose d'un large éventail d'E/S, notamment deux ports USB3.2 Gen 2, quatre ports USB2.0 et deux ports Gigabit LAN. Les options d'affichage comprennent des connecteurs DP++, VGA et LVDS.







Pour l'extensibilité, la GENE-CML5 offre un emplacement M.2 2280 M-Key qui peut prendre en charge les modules d'extension AI, ainsi que le stockage NVMe. De plus, les utilisateurs ont accès à une extension PCIe 3.0 [x4] avec un connecteur FPC. Les autres options de stockage comprennent deux emplacements SATA III (6,0 Gbps), permettant une plus grande extension du stockage.







La carte GENE-CML5 offre aux développeurs et aux utilisateurs des performances de bureau dans un format compact, parfait pour déployer des applications AI Edge là où elles sont nécessaires. Grâce au support de fabrication de pointe et aux services OEM/ODM d'AAEON, les développeurs peuvent personnaliser leurs cartes, y compris les dispositions d'E/S, pour répondre à leurs besoins.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP