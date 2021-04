Raijintek présente la pompe+réservoir Antila D5 EVO RBW-15.



Raijintek a mis à jour aujourd'hui sa gamme d'appareils combinés pompe+réservoir avec l'Antila D5 EVO RBW-15. Ce réservoir de 500 ml est équipé d'une pompe intégrée capable de fournir 1 500 l/h, avec une hauteur de 4 m et une pression de 50 psi. La pompe peut fonctionner à cinq vitesses prédéfinies : 1 800, 2 500, 3 300, 4 000 et 4 800 tours/minute. À sa vitesse maximale, la pompe a un niveau de bruit nominal de 40 dBA.















Le réservoir lui-même est un cylindre en verre trempé, fermé aux deux extrémités et logé dans un cadre en aluminium de 2 mm d'épaisseur. L'un des piliers de ce cadre est doté d'une bande de LED RVB adressables faisant face au cylindre en verre, qui constitue la principale source d'éclairage du réservoir. Il est doté d'un filetage standard G 1/4" à deux endroits, permettant une orientation horizontale ou verticale. L'ensemble mesure 242 mm x 95 mm x 80 mm (HxPxL).



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP