Les sorties Netflix de la semaine #50.

Le catalogue de la plateforme de streaming Netflix ne cesse de s’agrandir chaque jour, chaque semaine et chaque année. Entre productions originales et films indépendants, nous vous résumons chaque semaine ce que prépare le géant américain. Alors du documentaire au blockbuster en passant par des productions méconnues, vous pouvez être sûr de tout retrouver chaque mardi sur Vonguru. Si vous avez pris du retard, le récap de la semaine dernière est toujours disponible. Cette semaine, on retrouve notamment Zero.



Zero



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Un adolescent timide capable de se rendre invisible doit maîtriser ce pouvoir pour défendre son quartier, au détriment de ses ambitions artistiques.



Stowaway



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Un équipage de trois personnes en partance vers Mars est confronté à un choix impossible quand un passager imprévu met tous les passagers à bord en danger.



La vie en couleurs avec David Attenborough



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Grâce à une technologie innovante, ce docu-série explore la nature sous un angle nouveau et montre comment les animaux utilisent la couleur pour survivre et prospérer.



Shadow and Bone : la Saga Grisha



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Des forces obscures conspirent contre la cartographe orpheline Alina Starkov, mais son pouvoir extraordinaire pourrait changer le destin de son monde en guerre.



