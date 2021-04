Les magasins numériques PS3 et PS Vita restent ouverts, Jim Ryan admet avoir pris une "mauvaise décision".



Au début du printemps, une rumeur a été lancée, puis confirmée par Sony, selon laquelle les boutiques numériques pour la PS3, la PS Vita et la PSP fermeraient cet été. Inutile de dire que les fans n'étaient pas contents, car l'absence de rétrocompatibilité pour la PS3 et les systèmes portables de Sony signifiait que de nombreux jeux uniquement numériques ou difficiles à trouver allaient devenir indisponibles.







Eh bien, il semble que les plaintes aient été entendues, car Sony revient sur sa décision... du moins partiellement. Dans un nouveau message, Jim Ryan, le patron de PlayStation, admet qu'ils ont pris une "mauvaise décision" et que les boutiques PS3 et PS Vita resteront ouvertes dans un "avenir prévisible". Alors oui, la boutique PSP ferme toujours, mais ce n'était pas vraiment celle qui dérangeait le plus les gens...



Récemment, nous avons informé les joueurs que le PlayStation Store pour les appareils PS3 et PS Vita devait prendre fin cet été. Après mûre réflexion, il est clair que nous avons pris la mauvaise décision. Je suis donc heureux de vous annoncer aujourd'hui que le PlayStation Store restera opérationnel pour les appareils PS3 et PS Vita. La fonctionnalité de commerce PSP sera retirée le 2 juillet 2021, comme prévu.



Lorsque nous avons pris la décision initiale de mettre fin à la prise en charge des achats pour les PS3 et PS Vita, nous avons tenu compte d'un certain nombre de facteurs, notamment des difficultés liées à la prise en charge du commerce pour les anciens appareils et de la possibilité de concentrer davantage de ressources sur les appareils plus récents sur lesquels jouent la majorité de nos joueurs. Nous constatons maintenant que beaucoup d'entre vous souhaitent ardemment pouvoir continuer à acheter des jeux classiques sur PS3 et PS Vita dans un avenir prévisible, et je suis donc heureux que nous ayons pu trouver une solution pour poursuivre nos activités.



WCCFTECH