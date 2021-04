Microsoft Edge Canary présente un nouveau mode de performance pour le navigateur populaire.



Il fut un temps où le moyen le plus sûr de nous faire rouler les yeux jusqu'à l'arrière de la tête était que Microsoft vante les performances de son navigateur Internet Explorer, puis plus tard de son navigateur Edge. Ce n'est plus le cas. Le navigateur Edge remanié de Microsoft est une véritable réussite. Il s'agit également d'un travail en cours, Microsoft ayant testé un nouveau mode Performance sur une version préliminaire.







Comme il le fait avec Windows 10, Microsoft maintient des canaux Insider pour son navigateur Edge, y compris Beta (le plus stable des builds de test, avec des mises à jour majeures déployées toutes les six semaines), Dev (mis à jour sur une base hebdomadaire avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations), et Canary (des versions nocturnes infusées avec les dernières choses sur lesquelles Microsoft a travaillé).



Le nouveau mode Performance a été ajouté au canal Canary à partir de la version 91.0.856.0. Mais qu'est-ce qu'il vise à faire exactement ?







"Le mode performance vous aide à optimiser la vitesse, la réactivité, la mémoire, le processeur et l'utilisation de la batterie. Les améliorations de performances peuvent varier en fonction de vos spécifications individuelles et de vos habitudes de navigation", peut-on lire dans la description.



On ne sait pas exactement quelles sont les contreparties de l'activation du mode Performance, si tant est qu'il y en ait. Il semble qu'il pourrait y en avoir, sinon il serait plus logique d'intégrer les améliorations de performances dans le fonctionnement par défaut d'Edge, plutôt que de permettre aux utilisateurs d'activer et de désactiver cette fonction dans le menu Paramètres, comme c'est le cas actuellement.



Quoi qu'il en soit, il est agréable de voir Microsoft consacrer des efforts de développement à l'amélioration des performances d'un navigateur déjà rapide. Edge suit un calendrier de sortie accéléré de quatre semaines, tout comme Chrome et est le deuxième navigateur le plus populaire de la planète, avec une part de 7,75 % du marché des navigateurs, selon les dernières données de Net Marketshare.



Si vous voulez essayer le nouveau mode Performance, rendez-vous sur la page de téléchargement de Edge et prenez la version Canary. Cela n'affectera pas votre installation principale d'Edge - les deux peuvent coexister sur votre PC. Une fois l'installation terminée, allez dans Paramètres > Systèmes et basculez la case sous la section Optimiser les performances.



Il se peut que vous ne voyiez pas l'option, car selon un membre de la communauté Microsoft et "contributeur honoré". Violet Hansen (@HotCakeX), il s'agit d'un déploiement contrôlé de la fonctionnalité. Vous pouvez cependant la forcer à être visible en modifiant les paramètres de lancement. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci Edge Canary sur votre bureau et sélectionnez Propriétés. Dans le champ Cible, ajoutez un espace après le texte existant, puis copiez/collez cette chaîne...



--enable-features=msPerformanceModeToggle



Il devrait alors ressembler à quelque chose comme ceci...



"C:Users[USER NAME]AppDataLocalMicrosoftEdge SxSApplicationmsedge.exe" --enable-features=msPerformanceModeToggle



Cliquez sur le bouton Appliquer, puis lancez Edge Canary à l'aide du raccourci. L'option ne s'affichera pas si vous chargez Edge Canary à partir du raccourci existant dans la barre des tâches. Vous devrez le supprimer et en créer un nouveau avec le raccourci modifié sur votre bureau.



HOTHARDWARE