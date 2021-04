SEASONIC nous propose une nouvelle alimentation : La G12 GC-850 80+ 80PLUS Gold.



La série G12 GC est disponible dans le facteur de forme ATX standard et dans les puissances les plus courantes pour un système PC. La série G12 GC de Seasonic atteint la norme 80 PLUS® Gold en fournissant une efficacité d'utilisation de l'énergie d'au moins 87 %, 90 % et 87 % à des charges de fonctionnement de 20 %, 50 % et 100 %, respectivement. Cette efficacité, associée à la correction active du facteur de puissance, permet aux alimentations de la série G12 GC de réduire le gaspillage d'énergie, ce qui se traduit par des économies sur les coûts de l'énergie pour ses utilisateurs. En plus d'être très efficaces, les unités G12 GC utilisent la conception du convertisseur résonnant LLC, et le contrôle intelligent et silencieux du ventilateur (S2FC), leader du secteur.















80 PLUS Gold







La G12 GC obtient la certification 80 PLUS Gold avec son efficacité de 90 % à 50 % de charge du système.



S2FC - Contrôle intelligent et silencieux des ventilateurs







La fonction de circuit thermique intelligent est conçue pour trouver l'équilibre optimal entre la nécessité de refroidir les composants et le besoin de faire fonctionner l'alimentation de la manière la plus silencieuse possible.



Voici la fiche technique :











Les Câbles fournis :







Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 109.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



SEASONIC