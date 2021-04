Cette mise à jour de Windows 10 rend les joueurs furieux face à des taux de trame réduits et des BSODs.



Plus tôt dans la journée, nous avons signalé des problèmes de DNS avec la dernière mise à jour du Patch Tuesday (KB5001330 et 1337), et le train de la douleur de Windows 10 ne semble pas ralentir. Les utilisateurs signalent maintenant une variété de problèmes liés aux jeux, tels que des taux d'images instables et des bugs de jeu.







En début de semaine, l'utilisateur Reddit /u/m4dden a publié sur le subreddit Windows 10 qu'il rencontrait de nombreux problèmes en essayant de jouer à des jeux. Il s'agissait notamment de bégaiements, de FPS instables, de VSync cassé et de baisses de FPS lors du partage de jeux dans des appels Discord avec partage d'écran. Après qu'il a désinstallé le nouveau correctif, les problèmes ont semblé tous disparaître, faisant de Windows 10 le coupable.







À l'heure où nous écrivons ces lignes, 72 commentaires ont été postés sur ce message, et beaucoup d'entre eux s'accordent à dire que la dernière mise à jour de Windows est à l'origine des problèmes rencontrés. En outre, outre les problèmes de jeu, des rapports font état de BSOD et de blocage du PC, empêchant les gens de travailler ou de jouer.



Dans l'ensemble, la solution la plus courante pour les utilisateurs est de désinstaller et d'éviter les correctifs Windows concernés. Compte tenu de la base d'installation massive de Windows 10 et de la variété infinie de configurations logicielles et matérielles disponibles, des problèmes de ce type sont inévitables. De plus, il serait sage pour l'utilisateur d'éviter d'installer des mises à jour et de désactiver les mises à jour automatiques jusqu'à ce que les correctifs soient vérifiés comme étant stables.



