NVIDIA corrige une faille de sécurité élevée dans le GeForce Experience 3.22.

Nous vous parlions la semaine dernière de l'application GeForce Experience 3.22 disponible en mise à jour automatique, mais qui est aussi directement intégrée au dernier pilote NVIDIA GeForce Game Ready 466.11 WHQL.







Ce GFE 3.22 apporte différentes améliorations comme la finalisation de l'onglet Performance qui comprend notamment la fonction d'overclocking automatique des cartes graphiques GeForce RTX 20/30 Series. La fonction NVIDIA Reflex pour la réduction de la latence système a également été améliorée et offre plus d'options à l'utilisateur. Citons aussi le support des captures d'image Ansel en HDR (format de fichier JXR), l'utilisation par défaut de la caméra NVIDIA Broadcast et bien sûr de nouveaux profils Ansel, Freestyle et OPS pour de nombreux jeux.



Mais nous venons également d'apprendre que la version 3.22.0.32 du logiciel GeForce Experience corrige une faille de sécurité qui affecte toutes les versions précédentes. D'après NVIDIA, cette vulnérabilité, référencée CVE-2021-1079, présente un niveau de risque élevé avec un score CVSS de 7,3 et affecte plus particulièrement les fichiers de logs créés par les plugins GameStream avec des permissions NT système. Cette faille de sécurité peut aboutir à un déni de service, à une élévation de privilèges, voire à l'exécution de code malveillant. Bref, pensez à appliquer la mise à jour dès que possible si ce n'est pas déjà fait !



- Application NVIDIA GeForce Experience 3.22.0.32 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



