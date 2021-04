MSI est le seul fabricant de cartes mères à offrir un support BAR redimensionnable sur toutes les plateformes HEDT, y compris AMD TRX40, X399 et Intel X299.



Le support BAR redimensionnable de MSI a été initialement ajouté à la plateforme TRX40 équipée des processeurs AMD Ryzen Threadripper série 3000. La société a ensuite décidé d'offrir le support de la barre redimensionnable pour la plateforme X299 d'Intel également, fonctionnant avec les processeurs Core-X respectifs.



Nous avons fourni des captures d'écran du BAR activé sur les deux plateformes, que vous pouvez voir ci-dessous :



MSI TRX40 (AMD Ryzen Threadripper) Support de la barre d'outils redimensionnable







MSI X299 (Intel Core-X) Support de barres redimensionnables







Aujourd'hui, nous pouvons également confirmer que MSI a ajouté le support de la barre redimensionnable sur sa flotte de cartes X399. Ce qui est intéressant, c'est que les cartes mères X399 sont sorties depuis 2017 et supportent les CPU AMD Ryzen Threadripper de 1ère et 2ᵉ génération.



Selon MSI, le dernier BIOS pour son trio de cartes mères X399 est sorti maintenant qui supporte Resizable BAR comme mentionné dans la description :



- Prise en charge de la fonction de redimensionnement de la barre (Re-Size BAR) pour améliorer les performances des GPU, notamment la série AMD Radeon RX 6000 et autres.



Voici les cartes mères MSI X399 avec leurs liens BIOS Resizable BAR respectifs :



- MSI MEG X399 Creation (7B92v143(Beta version)) : Cliquez ICI,

- MSI X399 Gaming Pro Carbon AC (7B09v1D6(Beta version)) : Cliquez ICI,

- MSI X399 SLI PLUS (7B09vA86(Beta version)) : Cliquez ICI.



Nous n'avons pas encore de mesures de performance spécifiques, mais l'amélioration des performances dépendrait de l'application, comme on peut le voir dans les différents résultats de test avec la barre redimensionnable activée/désactivée. C'est certainement une bonne nouvelle pour les propriétaires de la plateforme AMD X399 HEDT car ils peuvent maintenant essayer la barre redimensionnable pour eux-mêmes et voir si elle apporte une augmentation potentielle des performances dans leurs jeux préférés.



ASRock arrive également juste derrière MSI dans la course au support de Resizable BAR, car le fabricant de cartes a déjà publié un BIOS BETA pour ses cartes mères X399 et TRX40 en janvier, mais c'est la gamme de MSI qui l'emporte cette fois-ci en offrant un support pour toutes les plateformes HEDT.



WCCFTECH