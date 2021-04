L'extraction de crypto-monnaies par le réseau Chia menace l'approvisionnement en disques durs et en disques SSD.



Le réseau Chia, une crypto-monnaie relativement nouvelle, menace l'offre de disques durs et de disques SSD. Chia n'est pas encore officiellement cotée en bourse, mais les mineurs ont commencé à explorer cette nouvelle crypto-monnaie, les récompenses de l'agriculture étant officiellement ouvertes le 19 mars 2021.







Un média technologique basé à Hong Kong, HKEPC, fait état d'une demande inhabituellement élevée de disques durs et de disques SSD avec l'augmentation du nombre de cultivateurs de Chia dans la région. Les commandes de gros volumes de disques durs et de disques SSD ont fait grimper les prix. Apparemment, le Chia nécessite un stockage à grande capacité et à haut débit pour l'exploitation minière, avec des opérations de lecture et d'écriture intensive pendant le processus d'exploitation. Les mineurs de Chia visent des disques durs de 4 à 18 To.







Sur la base des prix actuels des disques durs à Hong Kong, le Seagate Barracuda 6TB (ST6000DM003) est maintenant vendu à HK$1980 (environ US$250 ou £180), un prix extrêmement élevé étant donné que le même modèle de disque dur ne coûte que US$139.99 aux États-Unis via Amazon et Newegg ou £129.95 au Royaume-Uni via Overclockers UK. Le même schéma d'augmentation des prix, qui semble proche de 200 %, peut être observé pour d'autres disques durs d'une capacité supérieure à 4 To.







Des photos de plateformes d'élevage de Chia sont également apparues sur les médias sociaux, tout comme l'image ci-dessus. Comme la nouvelle crypto-monnaie gagne en intérêt en Asie, ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres adopteurs d'autres régions ne s'y intéressent, ce qui pourrait conduire à une augmentation mondiale de la demande de disques durs et de disques SSD de haute capacité.



À propos de Chia Network



Chia Network développe une plateforme de blockchain et de transactions intelligentes créée par l'inventeur de BitTorrent, Bram Cohen. Il met en œuvre le premier nouvel algorithme de consensus de Nakamoto depuis le Bitcoin en 2008. Les preuves d'espace et de temps remplacent les "preuves de travail", gourmandes en énergie.



Chialisp est le nouveau langage de programmation sur la chaîne de Chia, qui est puissant, facile à vérifier et sécurisé. Il rendra les crypto-monnaies plus faciles à utiliser que l'argent liquide ou le crédit. Les transactions intelligentes de référence actuellement disponibles sont : les swaps atomiques, les bénéficiaires autorisés, les portefeuilles récupérables, les portefeuilles multi-sig, les portefeuilles à taux limité et les pièces colorées.



HKEPC