AMD bat le record mondial de Cinebench R23 avec un double Epyc.



AMD, via sa chaîne YouTube officielle, a partagé une vidéo de deux de ses puces Epyc détruisant le benchmark R23 de Cinebench, établissant au passage un nouveau record mondial. L'exploit a été réalisé avec deux processeurs Epyc 7763 prêts à l'emploi - ceux qui possèdent 64 processeurs physiques et 128 threads de Zen 3 IPC. Le système, qui a été construit au-dessus d'une carte mère de serveur de référence et associé à un refroidissement par air de qualité serveur, a atteint un grand total de 113 631 points - terminant l'exécution du benchmark en environ dix (10) petites secondes et dépassant le précédent détenteur du record, un Ryzen Threadripper 3990X fortement overclocké (105 170 points).







Le système AMD écrase les CPU Intel Xeon les moins chers en termes de performances - une configuration à deux Intel Xeon Platinum 8380 (génération Ice Lake-SP) a atteint un score dérisoire de 74 630 points - et AMD l'emporte à nouveau dans le rapport prix-performances, chacun de ses CPU Epyc 7763 coûtant 7 890 dollars contre 8 100 dollars pour chacun des Intel Xeon platinum 8380.



Pour regarder la vidéo : Cliquez ICI.



Le nom choisi par AMD pour ses processeurs de qualité serveur justifie son système de dénomination vieux de 15 ans.



TECHPOWERUP