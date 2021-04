Découvrez l'étonnante démonstration interactive NVIDIA RTX + DLSS Unreal Engine "Attic", qui fonctionne même avec AMD.



Nous hébergeons la démo technique interactive NVIDIA "Attic" RTX + DLSS dans notre section Téléchargement. Développée sur Unreal Engine 4, la démo vous met dans la peau d'une petite fille qui s'amuse dans son grenier. Ce n'est pas un grenier normal, c'est son royaume, avec des trucs pour construire un fort en oreillers, un vieux téléviseur à tube cathodique qui diffuse des publicités rétro de NVIDIA, un miroir en pied, de vieux trucs vraiment cool et des décorations. Vous pouvez explorer l'endroit à la première personne.







La démo interactive est animée par des commandes à la volée pour le raytracing en temps réel RTX et ses diverses fonctionnalités, l'amélioration des performances DLSS, un compteur de frame-rate et des commandes pour l'heure du jour, qui modifie l'éclairage de la pièce. La démo présente les réflexions par raytracing, la translucidité, l'illumination globale, l'illumination directe et le DLSS.



Vous disposez également de gadgets sympas, tels que le "canon à lumière" ou un orbe réfléchissant, qui vous permettent de jouer davantage avec l'éclairage dynamique. Pour utiliser cette démo, vous aurez besoin d'une machine équipée d'une carte graphique RTX 20-series "Turing" ou RTX 30-series "Ampere", et de Windows 10. La démo fonctionne également sur les GPU de la série Radeon RX 6000. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous.



Pour le télécharger NVIDIA Unreal Engine 4 RTX & DLSS Démo : Cliquez ICI.



