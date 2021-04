MSI nous propose des nouveaux ALL IN ONE : Les Modern AM241 et Modern AM271.



MSI, leader mondial des solutions informatiques performantes et innovantes, annonce les PC tout-en-un Modern AM241 et Modern AM271. Dotés d'un design ergonomique et d'une dalle IPS qui offre un grand angle de vision et une expérience visuelle améliorée, les séries Modern AM241 et AM271 sont conçues dans un souci d'efficacité et de productivité.







Les PC tout-en-un Modern AM241 et AM271 de MSI sont la meilleure façon de donner du style à un bureau, à la maison ou même au bureau à domicile. Ils sont à la fois esthétiques et totalement fonctionnels, que ce soit pour apprendre, travailler ou cuisiner à la maison ou au bureau.



L'innovant PC tout-en-un de la série Modern AM est conçu pour augmenter avec style le confort visuel lors de l'exécution des tâches informatiques à la maison ou au bureau. Les deux modèles sont équipés de la technologie Anti-Flicker de MSI, qui élimine le scintillement et réduit efficacement la fatigue oculaire causée par une utilisation prolongée tout en améliorant votre productivité. Le mode "Moins de lumière bleue" filtre l'exposition visuelle à la lumière bleue pendant l'utilisation quotidienne et vous apporte le plus grand confort visuel.







Alors que de plus en plus de personnes travaillent à domicile et s'appuient sur des réunions visuelles, la webcam FHD de MSI vous aide à vous connecter au monde et vous apporte la meilleure qualité vidéo. Vous pouvez également choisir de retirer la webcam si vous avez besoin de plus d'intimité. Grâce à la technologie d'affichage instantané de MSI, le Modern AM Series peut également être utilisé comme un moniteur sans avoir à démarrer son système.



Lorsque des périphériques sont connectés à son port HDMI-in, l'écran s'allume immédiatement. En outre, il prend en charge un second écran via la sortie HDMI et supporte le support VESA standard ou notre bras VESA MT81. Les PC tout-en-un des séries Modern AM241 et Modern AM271 de MSI peuvent vous aider à améliorer votre productivité, à protéger vos yeux de la manière la plus ergonomique qui soit et à préserver l'environnement. La série Modern AM de MSI sera votre fenêtre sur le monde, et elle le sera à coup sûr.



Voici les fiches techniques :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP