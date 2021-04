Transcend présente le disque NAS 2.5" SSD250N.



Transcend, est fier d'annoncer le lancement du SSD250N, un disque à l'état solide (SSD) de 2,5" conçu sur mesure pour les systèmes NAS (Network Attached Storage) afin de répondre à la demande croissante de bureaux, d'enseignement et de loisirs à distance, engendrée par la COVID-19. Ce disque a été spécialement conçu pour les systèmes NAS à fonctionnement continu.



Le cache DRAM intégré et le flash 3D NAND offrent un nombre élevé d'IOPS, ce qui réduit la latence et accélère les systèmes NAS. Doté de multiples technologies avancées, le SSD250N offre une fiabilité exceptionnelle et prolonge la durée de vie des NAS, ce qui permet d'assister pleinement les opérations des petites et moyennes entreprises, le streaming multimédia à domicile et l'accélération de l'accès multi-utilisateurs aux données partagées.







Le SSD250N de Transcend est prêt à être utilisé avec des systèmes NAS 24/7, car il offre jusqu'à 2 000 TBW. Son flash 3D NAND et l'interface SATA III libèrent des vitesses aléatoires allant jusqu'à 82K IOPS, optimisant ainsi le transfert de données. Le cache DRAM intégré augmente les vitesses de lecture et d'écriture, offrant des performances stables pour des sauvegardes transparentes, une gestion centrale instantanée et une synchronisation des fichiers en temps réel.



Que votre NAS diffuse vos émissions préférées sur votre centre multimédia domestique tout en archivant de la musique, des photos et des vidéos, ou qu'il soit utilisé pour le montage vidéo 4K ou 8K, ou même dans une entreprise échangeant constamment des données avec ses clients, le SSD250N est prêt à faire le gros du travail.



Des technologies de pointe au service de la performance



Pour garantir l'intégrité, la sécurité et la stabilité des données, le SSD250N de Transcend est intégré à de multiples technologies intelligentes. Le moteur RAID et le codage LDPC détectent et corrigent les erreurs de transfert pour éviter la corruption des données ; la collecte des déchets déplace les données pour libérer des blocs de mémoire et prolonger la durée de vie du dispositif ; et DevSleep économise l'énergie en éteignant l'interface SATA lorsqu'elle n'est pas utilisée et en la rallumant rapidement lorsqu'elle y est invitée. Ces technologies intelligentes permettent au SSD250N de s'adapter aux nouveaux modes de vie et aux modèles d'entreprise à distance.



Logiciel SSD Scope



Le logiciel propriétaire SSD Scope, téléchargeable gratuitement sur le site Web de Transcend, est un kit sur mesure qui mesure la santé du SSD. Les outils incluent View Drive Information, View S.M.A.R.T. Status, Diagnostic Scan, Secure Erase, Firmware Update, TRIM Enable, Health Indicator et System Clone.



Le SSD250N de Transcend est disponible dans des capacités de 1 To et 2 To et est couvert par une garantie limitée de cinq ans.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



