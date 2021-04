TECHPOWERUP nous propose le test du : Team Group T-Create Expert 2 To.



Team Group est un fabricant taïwanais de matériel informatique réputé qui répond depuis longtemps aux besoins des passionnés et des joueurs du monde entier. Sa gamme comprend des mémoires DRAM et des disques durs solides, ainsi que diverses cartes mémoire et clés USB.







Aujourd'hui, nous passons en revue le SSD Team Group T-Create Expert, dont la version 2 To a une capacité étonnante de 12 000 TBW. Oui, vous avez bien lu, douze mille téraoctets, soit 12 pétaoctets. En plus de cela, Team Group offre une garantie de 12 ans pour le disque, une première dans le secteur. Veuillez noter que "T-Create" est un groupe de produits, et non le nom de ce produit. Il existe également un T-Create "Classic", mais cet article porte sur le T-Create "Expert".



Sous le capot, le T-Create Expert utilise un contrôleur SM2262ENG de Silicon Motion associé à un flash TLC 3D à 64 couches de Micron. Oui, c'est bien cela - des flashs standard qui sont sur le marché depuis longtemps, pas de sauce secrète ici. Je peux imaginer que Team Group utilise quelques modifications de firmware pour améliorer l'endurance, mais jusqu'à présent, je n'ai rien vu qui puisse soutenir la revendication d'un TBW super élevé. Comme prévu, la DRAM est également présente, deux puces sont installées pour fournir 2 Go de stockage pour les tables de mapping du SSD.



Le Team Group T-Create Expert est disponible dans des capacités de 1 To (400 Dollars) et 2 To (800 Dollars). L'endurance de ces modèles est fixée à 6000 TBW et 12000 TBW respectivement. Comme mentionné précédemment, Team Group offre une garantie de douze ans avec le T-Create Expert.



Voici la fiche technique :







