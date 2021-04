Synology DSM 6.2.4 update 1 est disponible (mais pas pour tout le monde).



Synology vient de mettre à disposition une nouvelle version de son logiciel interne DSM 6.2.4 update 1. Cette nouvelle mise à jour est surprenante et ne concernerait qu’une poignée de NAS. Explications…







Synology DSM 6.2.4 update 1



Dans l’attente de DSM 7.0, voici donc une nouvelle version DSM 6.2.4-25556 Update 1.



Cette dernière ne contient qu’une seule ligne… Voici ce qu’annonce le journal de changement :



- Correction d’un problème où le système pouvait ne pas être en mesure d’installer ou d’exécuter certains services avec succès après avoir été mis à jour vers DSM 6.2.4



Rien de plus, rien de moins… Alors nous, on a quelques idées.



En effet, vous avez nombreux à nous faire part de nombreux dysfonctionnement depuis DSM 6.2.4-25556 (en mars dernier) :



- Usage du processeur excessif (Emby et Universal Seach à 70%),

- Authentification à deux facteurs KO,

- Souci avec Video Station ou encore des applications mobiles,

- Adguard Home KO.



Mais il est aussi possible que Synology corrige un autre problème. Certains utilisateurs ont migré leurs disques avec le système Btrfs d’un NAS vers un autre NAS n’acceptant que l’Ext4 (comme par exemple le DS220j). Normalement, un message alerte l’utilisateur dès le lancement (avant la migration). Malheureusement, avec la version précédente, aucun message n’était affiché pendant la migration. C’est seulement à la fin du processus que DSM annonçait que le volume était en erreur. Seule solution, démarrer sur un NAS compatible avec le format de fichier Btrfs pour réaliser une sauvegarde… ou depuis un PC sous Linux (ou avec Live CD).



Mise à jour DSM



Le fabricant ne met pas à disposition la dernière version de DSM pour tous les utilisateurs en même temps. Parfois, il faut patienter plusieurs jours avant que le NAS propose d’installer le mise à jour automatiquement. Deux solutions s’offrent à vous afin récupérer la dernière mise à jour de DSM :



- Depuis l’interface d’administration Panneau de configuration > Mise à jour et restauration… Le bouton de téléchargement devrait apparaître.



- Vous pouvez également passer par cette page de téléchargement du site officiel, choisissez votre NAS et cliquez sur téléchargement (le fichier est également sur le site archive de Synology). Ensuite, depuis l’interface d’administration, cliquez sur le bouton Mise à jour manuelle de DSM.



Vous noterez que la mise à jour pèse 1,56 Mo, ce qui est très peu. Aussi, sachez que cette dernière nécessite un redémarrage du NAS. Si vous n’êtes pas dans un des cas décrits précédemment… Un conseil, ne vous précipitez pas pour installer cette mise à jour.



Pour retrouver le journal des modifications, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



