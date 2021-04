L'ordinateur portable ASUS TUF Gaming F17 FX706 est équipé de Tiger Lake-H et de la GeForce RTX 3060.



Amazon ne semble pas pouvoir s'en empêcher lorsqu'il s'agit de divulguer des ordinateurs portables de jeu ASUS non encore commercialisés. Au cours de la semaine dernière, nous avons vu le ROG Zephyrus M16 fuiter à plusieurs reprises, et maintenant il est temps pour le TUF Gaming F17 FX706 d'obtenir son temps [précoce] sous les projecteurs.







La fuite provient du site marchand italien d'Amazon et présente un processeur Intel Core i7-11800H Tiger Lake-H associé à 16 Go de mémoire DDR4. Le Core i7-11800H est un processeur de 45 watts (configurable) avec une horloge de base de 2,4 GHz et une horloge turbo maximale de 4,6 GHz. Son horloge tous cœurs peut prétendument atteindre 4,2 GHz. Le processeur dispose également de 8 cœurs et 16 threads, grâce à la technologie HyperThreading.



Le TUF Gaming F17 FX706 est construit autour d'un écran Full HD de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cet écran est soutenu par la version mobile du GPU d'entrée de gamme GeForce RTX 3060 de NVIDIA avec 3840 cœurs CUDA, une horloge de boost de 1703 MHz et 6 Go de mémoire GDDR6.







Parmi les autres caractéristiques, citons un disque dur SSD de 1 To, un clavier de taille normale avec un pavé numérique sur la droite et un éclairage RVB intégré. Il y a deux haut-parleurs intégrés dans l'ordinateur portable avec un support DTS Audio, et il y a également une IA bidirectionnelle employée pour l'annulation du bruit. Vous trouverez l'assortiment habituel de ports USB-C et USB-A ainsi que HDMI 1.4 (qui vous permettra de brancher un écran secondaire 4K 120 Hz compatible G-SYNC). ASUS a également configuré le TUF Gaming F17 FX706 avec Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.



Étant donné qu'il s'agit d'un ordinateur portable de jeu de classe 17,3 pouces qui doit refroidir un processeur et un GPU de haute performance, le TUF Gaming F17 FX706 n'est pas exactement un poids plume. Il pèse 5,73 livres.



Intel n'a toujours pas annoncé officiellement la famille Tiger Lake-H, et ASUS n'a pas non plus annoncé ses ordinateurs portables basés sur ces processeurs. Toutefois, l'annonce [maintenant supprimée] d'Amazon États-Unis indiquait que le TUF Gaming F17 FX706 serait expédié à partir du 10 mai 2021.



HOTHARDWARE