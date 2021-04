AMD débride le nombre de lecteurs physiques et logiques utilisables par StoreMI.







En 2018, AMD lançait le logiciel StoreMI pour les processeurs Ryzen et Ryzen Threadripper accompagnés des chipsets X399 et X470. Si ce terme barbare ne vous dit rien, sachez que la technologie AMD StoreMI, en réalité basée sur la solution FuzeDrive de la société Enmotus, consiste à regrouper en un seul lecteur logique plusieurs périphériques de stockage comme des disques durs et des SSD. Les données sont intelligemment réparties par le pilote entre les différents supports en fonction de leur type, de leur taille et de leur fréquence d'accès ce qui permet de fortement accélérer les performances de stockage. On profite ainsi de la capacité de stockage importante et du faible coût des disques durs ainsi que des performances élevées des SSD.







Pourtant, dès le début d'année 2020, AMD décidait à la surprise générale de stopper la distribution du pilote StoreMI tout en annonçant qu'une version améliorée serait développée en interne et proposée au second trimestre 2020. Après un beta test de quelques mois, le nouveau pilote StoreMI 2.0 a finalement vu le jour au début de l'été 2020 lors du lancement des processeurs Ryzen 3000XT Series et offre une interface graphique améliorée, un nouvel algorithme de cache mais aussi la possibilité de mixer des SSD et des HDD de capacités différentes.



Par ailleurs, dans un souci de préserver l'intégrité des données en cas de plantage du système ou de perte de l'alimentation électrique, AMD a profondément modifié la logique de fonctionnement de StoreMI 2.0 qui, s'il met bien les fichiers en cache sur le SSD pour accélérer leurs accès, en conserve également maintenant une copie sur le HDD source. Les accès en lecture sont donc très rapides mais on perd les gains sur les écritures proposées autrefois par StoreMI 1.0 et 1.5 puisqu'il faut systématiquement écrire sur le disque dur les fichiers mis en cache en plus de les écrire sur le SSD.



Si nous parlons de tout cela aujourd'hui, c'est parce qu'AMD vient tout juste de mettre en ligne un nouveau pilote StoreMI numéroté 2.1.0.159 qui remplace la version 2.1.0.150. Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations notables dont la possibilité d'utiliser jusqu'à 16 périphériques de stockage physiques pour constituer la grappe logique StoreMI au lieu de deux précédemment (1 HDD + 1 SSD). Pour ce qui est des HDD, ils doivent impérativement être du type SATA alors que les SSD utilisés pour le cache peuvent répondre à la norme SATA ou NVMe. Dans les deux cas, ils doivent être connectés au contrôleur de stockage AMD et ce dernier configuré dans le BIOS/UEFI en mode AHCI (et non RAID).



Outre le débridage conséquent du nombre de disques physiques utilisables, AMD a également modifié le nombre de lecteurs virtuels StoreMI qui peuvent être créés avec l'interface du même nom. Jusqu'à présent, un seul lecteur logique StoreMI pouvait en effet être créé. Avec le pilote 2.1.0.159, pas moins de 4 volumes StoreMI distincts peuvent être créés. En prenant en compte la nouvelle limite précédemment évoquée, il sera donc possible de créer jusqu'à 4 lecteurs StoreMI regroupant chacun 1 HDD et 3 SSD par exemple sachant qu'il est possible d'allouer toute la capacité du SSD au cache ou seulement l'une de ses partitions.



D'après AMD, le pilote StoreMI 2.1.0.159 corrige également un problème de performances de stockage et ajoute le support des processeurs Ryzen 5000G Series (Cezanne) qui viennent d'être annoncés (en les utilisant avec les chipsets A520, B550, PRO565 ou X570).



À noter qu'il subsiste quelques problèmes avec certains SSD M.2 qui peuvent provoquer une chute des performances et que l'installation du logiciel StoreMI peut échouer sur les machines dual boot ou sur les machines B550 ou encore lorsque toute la capacité du SSD est utilisée pour le cache.



Configurations AMD compatibles StoreMI 2.0 :



- CPU Ryzen 1000 Séries : incompatibles,

- CPU Ryzen Threadripper 1000 Séries : chipset X399,

- CPU Ryzen 2000 Séries : chipsets B450, X470, X570,

- CPU Ryzen 2000G Séries : chipsets B450, X470,

- CPU Ryzen Threadripper 2000 Series : chipset X399,

- CPU Ryzen 3000 Séries : chipsets B450, X470, B550, PRO565, X570,

- CPU Ryzen 3000G Séries : chipsets B450, X470, X570,

- CPU Ryzen Threadripper 3000 Series : chipset TRX40,

- CPU Ryzen Threadripper PRO 3000 Series : chipset WRX80,

- CPU Ryzen 4000G Séries : chipsets B550, PRO565, X570,

- CPU Ryzen 5000 Séries : chipsets B550, PRO565, X570,

- CPU Ryzen 5000G Séries : chipsets A520, B550, PRO565, X570.



Téléchargement



- Drivers AMD StoreMI 2.1.0.159 WHQL pour Windows 10 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



