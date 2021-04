Cooler Master présente les boîtiers MasterBox 540 et MB600L V2.



Cooler Master lance la MasterBox 540 et la MasterBox MB600L V2 pour élargir la gamme de la série. La dualité de l'esthétique permet des constructions orientées vers l'éclairage pour la MasterBox 540 éthérée, tandis que la MB600L V2 offre un thème de construction minimaliste.







Cooler Master MasterBox 540



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Un design vif et irisé recouvre l'ensemble de la façade de la MasterBox 540. Des bandes ARGB personnalisables rayonnent derrière la façade transparente pour un affichage de la lumière époustouflant. Les bandes ARGB peuvent être réglées pour s'adapter aux couleurs du système à l'aide d'un contrôleur inclus, et se synchronisent également avec la carte mère pour un potentiel de personnalisation illimité.



Caractéristiques du MasterBox 540 :



- Panneau avant ARGB Ether,

- Connecteur et contrôleur ARGB standardisés inclus,

- Panneau supérieur amovible,

- Connectivité riche,

- Panneau latéral TG sans vis et sans outils,

- Options de refroidissement polyvalentes,

- De la place pour les mises à niveau,

- Housse d'alimentation respirante.



MasterBox MB600L V2



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Chaque élément du MasterBox MB600L a été créé à partir d'une palette élégante. Avec une finition brossée, une teinte subtile et l'hexagone minimaliste de Cooler Master, ce boîtier PC ATX décore la configuration de jeu et l'espace de travail tout en étant capable d'accueillir le matériel le plus récent.



Le MasterBox MB600L est disponible en quatre variantes - panneau latéral solide avec baie ODD (MB600L2-KN5N-S00), panneau latéral en verre trempé avec baie ODD (MB600L2-KG5N-S00), panneau latéral solide sans baie ODD (MB600L2-KGNN-S00), et panneau latéral en verre trempé sans baie ODD (MB600L2-KNN-S00).



Caractéristiques du MasterBox MB600L V2 :



- Panneau frontal brossé,

- Hexagon Gleam,

- Prises d'air en maille,

- Avec/sans support ODD,

- Options de refroidissement polyvalentes,

- Housse d'alimentation respirante,

- De la place pour les mises à niveau,

- Cage à disque dur amovible.



Cooler Master n'a pas révélé le prix des deux boîtiers à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour en savoir plus, veuillez visiter les pages produits ci-dessous.



- Cooler Master MasterBox 540 : Cliquez ICI,

- Cooler Master MasterBox MB600L V2 : Cliquez ICI.



VORTEZ