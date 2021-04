ASRock annonce la carte graphique Radeon RX 6900 XT OC Formula.



ASRock, leader mondial dans la fabrication de cartes mères, de cartes graphiques et de PC à faible encombrement, lance la carte graphique ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula 16 Go. Cette carte graphique est dotée de l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA 2, de 80 unités de calcul, de 5120 processeurs de flux, du raytracing accéléré au niveau matériel, de 16 Go de mémoire GDDR6 256 bits et d'une multitude de fonctionnalités supplémentaires pour offrir une expérience de jeu 4K ultime.



















La carte graphique ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula 16 Go offre une conception d'alimentation à 21 phases avec des composants de haute qualité qui maximisent les performances en fournissant plus de puissance au GPU. Le boîtier entièrement métallique doté d'un système de refroidissement à trois ventilateurs assure une excellente dissipation de la chaleur. Le ventilateur axial à bande exclusive de la carte améliore le flux d'air et minimise le bruit, tandis que la plaque arrière en métal protège le PCB des dommages. La LED ARGB prend en charge Polychrome SYNC, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser les effets lumineux.



Le nouveau design des cartes graphiques ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula 16 Go alimente la nouvelle génération de jeux 4K haute performance avec un mélange puissant de raytracing, de calcul et d'effets tramés qui offrent de nouveaux niveaux de fidélité visuelle.



TECHPOWERUP