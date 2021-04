NVIDIA RTX Direct Illumination permet de jouer avec des millions de lumières dynamiques.







Si vous êtes un lecteur régulier de Wccftech, il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur notre article concernant ReSTIR, un algorithme d'apprentissage profond conçu par les ingénieurs de NVIDIA pour rendre des millions de lumières dynamiques en temps réel.



À l'époque, il y a presque un an, ReSTIR (Reservoir-based Spatio-Temporal Importance Resampling) n'était pas tout à fait prêt pour le développement de jeux, car son coût de rendu était d'environ 50 ms pour 3,4 millions de lumières dynamiques. C'est beaucoup trop pour être utile aux développeurs de jeux, car les programmeurs doivent trouver tout leur budget de rendu en 16,6 ms s'ils visent 60 images par seconde.



Mais cette semaine, tout a changé avec NVIDIA qui a dévoilé à la GTC 2021 sa technologie RTX Direct Illumination destinée aux développeurs de jeux. Dans le SDK RTXDI, le ray tracing est combiné à une version nettement plus performante de l'algorithme ReSTIR associé à un autre algorithme d'apprentissage profond, ReGIR (Reservoir-based Grid Importance Resampling), qui fonctionne comme un générateur d'échantillons initiaux pour ReSTIR et peut être appliqué aux surfaces secondaires, alors que ReSTIR est réservé aux surfaces primaires.



RTX Direct Illumination promet d'éviter le phénomène des "lumières héroïques" dans les jeux, où seules quelques sources de lumière choisies projetaient réellement des ombres. Cela permettra d'obtenir des scènes beaucoup plus réalistes. Mais qu'en est-il des performances ? Selon Richard Cowgill, évangéliste du moteur de jeu RTX UE4, RTXDI ne devrait pas avoir d'importance si vous avez besoin de dizaines, de centaines, de milliers ou de millions de lumières ; le coût devrait être à peu près le même. Par conséquent, les performances devraient essentiellement s'aplanir et être plus cohérentes, en particulier avec NVIDIA DLSS activé.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Ce qui est peut-être encore plus excitant, c'est que RTX Direct Illumination offre des avantages tangibles aux artistes et aux joueurs. Pour les premiers, RTXDI indiquera au moteur de rendu graphique du jeu où envoyer les rayons sans qu'il soit nécessaire de les saisir manuellement. Les seconds auront enfin la possibilité d'interagir avec toutes les lumières d'une scène puisqu'elles sont dynamiques, ce qui peut potentiellement améliorer le gameplay car les joueurs trouvent intelligemment des avantages en éteignant ou en tirant sur n'importe quelle lumière pour couvrir une approche furtive, par exemple.



Comme prévu, NVIDIA a fait en sorte que RTX Direct Illumination soit facilement intégré au SDK RTX Global Illumination (RTXGI) existant. La combinaison des deux devrait permettre un éclairage global évolutif basé sur de très nombreuses sources lumineuses.



Mais le plus beau, c'est que toute cette technologie graphique prometteuse ne sera pas réservée aux seuls utilisateurs de GeForce RTX. En fait, Richard Cowgill a confirmé que RTXDI et RTXGI sont toutes deux entièrement agnostiques en termes d'architecture et qu'elles fonctionneront donc non seulement sur les GPU de la série Radeon RX 6000 d'AMD mais aussi sur les consoles capables de faire du raytracing, comme la PlayStation 5 et la Xbox Series S|X. Les API graphiques prises en charge sont DirectX Raytracing et Vulkan Ray Tracing.



Les développeurs de jeux désireux de mettre en œuvre l'illumination directe RTX auront besoin d'un débruiteur, bien sûr. Bien que NVIDIA recommande son Real-Time Denoiser, qui comprend l'algorithme ReLAX spécialement conçu pour débruiter les signaux spéculaires et diffus générés par l'illumination directe RTX, les développeurs sont libres d'utiliser un autre débruiteur de leur choix.



RTXDI a été mis à disposition dans le cadre de la branche NvRTX de Unreal Engine 4.26.1. Il n'y a pas encore d'ETA pour l'intégration dans la branche principale d'Unreal Engine 4.



Au cours de la GTC 2021, NVIDIA a également publié un outil 'RTX Technology Showcase' pour démontrer facilement les capacités de RTX Direct Illumination, RTX Global Illumination, Deep Learning Super-Sampling, et NVIDIA Real-Time Denoiser dans un environnement Unreal Engine. Vous pouvez télécharger l'exécutable ICI et les fichiers du projet ICI.



Une autre vidéo de présentation : Cliquez ICI.



WCCFTECH