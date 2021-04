Comment optimiser votre expérience de rétrojeu avec des consoles anciennes sur des téléviseurs HD modernes ?







La période de 20 ans comprise entre 1985 et 2005 a vu la sortie de centaines de titres de jeux classiques qui ont été - et sont toujours - appréciés par des millions de personnes dans le monde. De Super Mario Bros et The Legend of Zelda aux classiques modernes comme Halo et Metal Gear Solid, la plupart des grandes franchises de jeux ont passé leurs années de formation sur des consoles branchées sur des téléviseurs à tube cathodique (CRT) à définition standard, dont la lueur chaude et la géométrie arrondie ont procuré d'innombrables heures de plaisir. S'il y a un problème avec ces consoles, c'est qu'il peut être difficile de les faire fonctionner - et surtout de les faire fonctionner correctement - sur les téléviseurs HD modernes.



Ne vous inquiétez pas, cependant. Nous sommes là pour vous aider. Que vous possédiez une Nintendo Entertainment System avec des sorties vidéo composites ou une Sony PlayStation 2 avec des sorties composantes, les amateurs de jeux rétro ont trouvé le moyen d'afficher leurs jeux préférés sur des écrans plus récents. Bien que la douceur et le rapport d'aspect approprié à l'époque d'un tube cathodique soient la façon dont ces systèmes ont été conçus pour être utilisés, toute production de tubes cathodiques a été arrêtée il y a dix ans. De nos jours, les signaux numériques, en particulier le HDMI, sont préférés à la vidéo et à l'audio analogiques. Nous devons donc compter sur des convertisseurs vidéo pour prendre le signal analogique d'une vieille console, le transmettre et l'adapter à un écran de télévision moderne.



Tout cela semble décourageant, et peut l'être sans guide, mais c'est pour cela que nous sommes là. Ce guide est destiné aux personnes qui ont une vieille console rangée dans un entrepôt et qui ont déjà des jeux sur cartouches ou CD prêts à être joués. Nous parlerons un peu plus tard des alternatives au matériel vintage original, mais voyons d'abord comment améliorer nos consoles.







Pourquoi vous avez probablement besoin d'un Upscaler vidéo ?



Il est vrai que la plupart des téléviseurs actuels disposent encore de la bonne vieille entrée vidéo composite. Si votre téléviseur HD est équipé de prises RCA jaunes, rouges et blanches, vous pouvez certainement y brancher une console et tenter votre chance. Malheureusement, il est probable que le processeur vidéo traite le signal sur ces entrées composites comme s'il s'agissait d'un signal entrelacé de 480 lignes. Les signaux TV transportent 60 champs par seconde, et non des images, et 240 lignes d'un champ sont combinées avec 240 lignes du champ suivant pour construire une image. C'est ce qu'on appelle l'entrelacement, d'où le "i" de 480i.



Le plus souvent, cependant, les consoles, depuis la NES et la Sega Master System jusqu'à la Nintendo 64, la PlayStation et la Saturn, émettent un signal progressif dans lequel le tube cathodique dessine les mêmes 240 lignes de manière répétée pour 60 images par seconde dans un format progressif (appelé 240p par les joueurs rétro). Les téléviseurs modernes n'interprètent pas toujours correctement le signal 240p, et vous verrez probablement des artefacts de filtre en peigne lorsque le téléviseur essaie de désentrelacer l'image à balayage progressif. Si vous souhaitez approfondir les aspects techniques de cette question, Dispalced Gamers propose un excellent ouvrage intitulé The History of 240p. Sans trop s'attarder sur les détails techniques, il suffit de dire qu'un appareil conçu spécifiquement pour ce format de signal fera des merveilles. Parlons-en un peu.



Suggestions d'upscalers pour toutes les consoles et tous les budgets



Commençons par la liste, qui est classée dans l'ordre "du bon au meilleur", puis nous parlerons des différences.



- RetroTINK 2X MINI - 89 Dollars sur Amazon

- RetroTINK 2X SCART - 109 Dollars sur Amazon

- Open Source Scan Converter - 199 Dollars sur Amazon



Le dispositif d'upscaling qui vous convient dépend des connexions vidéo dont vous avez besoin. Presque toutes les consoles dotées d'une sortie analogique peuvent générer un signal vidéo composite. Le système est probablement fourni avec un câble composite dans la boîte, et si ce n'est pas le cas, ils sont facilement disponibles sur Amazon pour quelques dollars seulement. Le composite est le plus courant, mais il est flou, alors que le S-Vidéo peut être un grand pas en avant lorsqu'il est pris en charge, comme sur la SNES. Si ces connecteurs sont tout ce dont vous avez besoin, alors le RetroTINK 2X MINI conçu par Mike Chi fera l'affaire. Il convertit le signal analogique en 480p et le transmet par HDMI avec un décalage presque nul.







Cependant, si vous souhaitez obtenir la meilleure qualité vidéo d'une console, il est peut-être temps de vous tourner vers la vidéo RVB. En Europe, la norme Péritel était une interface très répandue et populaire pour obtenir la meilleure qualité d'image de tous les appareils, des magnétoscopes aux consoles de jeux. En Amérique, de nombreuses consoles ont réussi à intégrer la prise en charge des signaux RVB, mais sans câble standard pour les acheminer. De nos jours, des entreprises comme Insurrection Industrie fabriquent des câbles péritel de haute qualité pour tirer le meilleur parti des consoles rétro qui le supportent.



La façon la plus simple de transmettre ce signal de haute qualité à un téléviseur est le RetroTINK 2X SCART. Ce dispositif très simple convertit la vidéo RVB et l'audio stéréo transportées par l'interface péritel tout-en-un en une sortie HDMI 480p utilisable sur des téléviseurs HD comme le mini. Il ne pourrait pas être plus simple à utiliser et fait un bon travail. Il est un peu plus cher que le mini, à 109,99 $, mais c'est une excellente solution pour les consoles qui le prennent en charge.







Il peut y avoir deux raisons pour lesquelles vous voulez quelque chose de plus que le RetroTINK 2X SCART. La première est la vidéo en composantes, et la seconde les signaux vidéo HD. La génération de consoles de la PlayStation 2, y compris la Xbox originale, peut émettre de la vidéo YPbPr, qui est aussi nette que la RVB sans avoir besoin de câbles coûteux, à des résolutions allant jusqu'à 1080i. Ces deux points sont le point fort de l'Open Source Scan Converter. De nombreux fournisseurs fabriquent des OSSC puisque la conception et le micrologiciel sont, comme leur nom l'indique, open source. Aux États-Unis, la version de Kaico Labs est la plus répandue.



Il existe des câbles tout-en-un à usage unique qui ont un scaler vidéo intégré et qui font effectivement la même chose, mais ils n'ont pas le firmware personnalisé du RetroTINK et ont été identifiés par la communauté des jeux rétro comme ne traitant pas correctement le 240p et réintroduisant des artefacts d'entrelacement. Il y a cependant quelques exceptions. Par exemple, le HD Link de Pound pour Sega Dreamcast repose sur la capacité de la Dreamcast à émettre un signal VGA 480p, et pour environ 30 $, il est difficile de s'y opposer. Plusieurs produits de détail, comme le Retro-Bit Prism à 80 $, utilisent le projet open-source GCVideo pour convertir la sortie vidéo numérique de la Nintendo GameCube en HDMI. Les câbles à usage unique comme ceux-ci ne sont pas toujours un bon achat, car les dispositifs multi-systèmes comme les RetroTINKs et les OSSC peuvent être utilisés sur plusieurs plateformes et dispositifs sans coût supplémentaire.



Des manettes modernes dans un univers de jeu rétro



La plupart des manettes originales des consoles dont nous parlons ici ont plus de 20 ans d'usure. Le plus souvent, elles reposent sur des dômes en caoutchouc qui peuvent s'user et le remplacement de la membrane n'est pas vraiment une corvée. Cependant, ces mêmes manettes ont souvent des cordons courts ou sont en mauvais état, ce qui peut inciter les joueurs à opter pour une nouvelle manette. C'est particulièrement vrai pour les consoles équipées de sticks analogiques, comme la Nintendo 64 ou la Dreamcast, dont le stick est desserré ou usé. Heureusement, les nouvelles manettes ne manquent pas, en fonction de la console sur laquelle vous jouez. Nous avons testé toutes les options ci-dessous, alors n'hésitez pas à les consulter.







Options de manettes filaires



- Retro Fighters Brawler64 - 40 Dollars sur Amazon

- Retro Fighters StrikerDC - 55 Dollars sur Amazon

- Sega Saturn Controller by Retro-Bit - 20 Dollars sur Amazon



Les manettes filaires présentent la latence la plus faible et n'interrompent jamais les sessions de jeu par des alertes de batterie déchargée. Retro Fighters fabrique d'excellentes manettes pour quelques systèmes, mais leur gamme n'est pas très variée. Les meilleures manettes fabriquées par la société sont les Brawler64 pour Nintendo 64 et les StrikerDC pour Sega Dreamcast. Elles sont toutes deux dotées d'un design ergonomique qui procure une sensation agréable dans les mains et d'une disposition des boutons familière pour les systèmes qu'elles manipulent, ainsi que de cordons de 3 mètres qui laissent beaucoup de place.



Entre-temps, Retro-Bit a conclu un accord de licence avec Sega pour fabriquer des manettes de premier choix qui, apparemment, utilisent les moules d'origine pour en faire des répliques à l'identique. Les manettes Genesis et Saturn filaires issues de ce partenariat sont peu coûteuses et se sentent merveilleusement bien dans la main. Elles sont également dotées de cordons très longs, ce qui permet de s'asseoir et de se détendre en jouant.



Options de manettes sans fil



- 8bitdo SN30 2.4G pour SNES - 25 Dollars sur Amazon

- 8bitdo M30 2.4G pour Sega Genesis - 25 Dollars sur Amazon

- Récepteur rétro 8bitdo pour NES - 20 Dollars sur Amazon







En ce qui concerne les contrôleurs sans fil, nous sommes de grands fans de la gamme de contrôleurs 2,4 GHz de 8btido, dont la latence est faible et la sensation agréable. Selon les mesures effectuées par MiSTer Addons et la contribution de nombreux amateurs de rétro, elles ajoutent fréquemment moins de 5 millisecondes, ce qui signifie qu'elles traitent presque toujours les entrées dans la même image. Ce sont également d'excellents contrôleurs filaires pour PC, Raspberry Pi ou MiSTer, ce qui les rend plutôt polyvalents. Elles sont également des répliques presque parfaites de la sensation et de la disposition des boutons de la console originale. Par conséquent, la M30 2.4G et la SN30 2.4G sont très bien notées par nous.



Si vous préférez utiliser la technologie Bluetooth, 8bitdo propose également une série de récepteurs rétro pour de nombreux systèmes, dont la NES, qui permettent de jouer avec n'importe quelle manette Bluetooth de la société ou avec une manette plus moderne, comme une Xbox One ou une Dual Shock 4. Si vous avez déjà des manettes Bluetooth, c'est un moyen économique de les partager entre les systèmes rétro et les consoles modernes.



Des ROMs sur du matériel original ?



Il y a un certain attrait à posséder des cartouches originales pour vos consoles vintage. Il y a quelque chose de nostalgique et de merveilleux dans la sensation de sortir une cartouche de sa fente et d'y insérer un jeu différent. Mais voilà le problème : cela introduit de l'usure. Les broches se tordent, le matériel ne reconnaît plus les jeux, des artefacts apparaissent à l'écran, etc. Ces consoles ont, dans certains cas, 35 ans. Il en va de même pour les lecteurs optiques, dont le laser s'use ou dont les courroies lâchent, sans parler de la facilité avec laquelle les CD de l'époque se rayent. La maintenance du matériel a un coût nécessaire, en temps ou en argent. Il est peut-être préférable de laisser nos collections de jeux sur l'étagère et de se tourner vers une cartouche flash.







Nous voulons absolument respecter la loi sur le droit d'auteur, mais les sauvegardes peuvent être nécessaires. Elles ne sont pas la seule raison d'être d'une cartouche flash, non plus. Depuis que les ROM existent, des groupes les ont traduites dans d'autres langues, les ont piratées pour y ajouter des fonctionnalités supplémentaires et ont créé de toutes nouvelles expériences de homebrew. Qu'il s'agisse de la traduction de Near's Bahamut Lagoon pour la Super Famicom ou d'un incroyable de-make de Pac-Mac CE pour la NES, une cartouche ROM peut ouvrir de nouvelles expériences et doit faire partie de l'arsenal des consoles rétro de chacun. Voici quelques-unes de nos préférées.



- GDEMU pour Sega Dreamcast - 60 Dollars sur Amazon

- krikzz Everdrive N8 pour NES - 119 Dollars sur Amazon

- TerraOnion MODE pour plusieurs consoles - 235 Dollars chez StoneAge Gamer

- krikzz Mega Everdrive Pro pour Sega Genesis - 249 Dollars sur Amazon



Il y a un nom que presque tous les amateurs de rétro connaissent lorsqu'il s'agit de cartouches qui jouent des ROMs sur du matériel original : Everdrive. Igor Golubovsky, plus connu sous le nom de krikzz, n'a pas inventé l'idée d'une cartouche qui charge des ROMs à partir d'une carte SD et les lit sur des consoles plus anciennes, mais sa marque Everdrive est la première qui vient à l'esprit quand on pense à ce sujet. krikzz produit la famille de dispositifs Everdrive pour à peu près toutes les consoles et tous les systèmes portables auxquels vous pouvez penser. L'Everdrive N8 et le Mega Everdrive Pro en sont des exemples, mais il y en a beaucoup d'autres.



L'impressionnant Mega Everdrive Pro permet non seulement de jouer aux jeux Genesis et Master System sur une Sega Genesis, mais aussi d'émuler le Sega CD via un FPGA. Le chariot dispose également d'une architecture de plugins à code source ouvert qui permet aux développeurs de cibler d'autres matériels. Pour donner un exemple rapide de ce qui est possible, krikzz a porté un noyau NES sur le Pro, afin que les joueurs puissent jouer à Super Mario Bros avec une manette Genesis. Plus impressionnant encore, le portage de Mega Doom, qui permet de lire les fichiers WAD originaux de Doom des versions PC du classique d'ID Software directement sur le système.







Les systèmes récents équipés de lecteurs de CD ne sont pas à l'abri d'une panne, et il existe une multitude de dispositifs flash qui émulent le lecteur. Le plus flexible d'entre eux est le MODE de TerraOnion. Ce dispositif fonctionne avec la Sega Saturn, la Dreamcast et la Sony PlayStation pour charger des images ISO directement à partir d'une carte SD ou d'un disque dur 2,5". Il n'est pas bon marché, mais il est très flexible et peut en théorie être déplacé d'une console à l'autre. Si vous avez juste une Dreamcast qui traîne avec un lecteur optique mort, le GDEMU à 60 $ est un remplacement qui ne prend en charge qu'une seule console, mais à un prix beaucoup plus bas.



Des options d'émulation de haute qualité au lieu de consoles d'époque



Jouer sur du matériel original est indéniablement cool. Cependant, ce n'est pas nécessairement le moyen le plus rentable de profiter de vieux jeux si vous partez de zéro. Une émulation de haute qualité peut être la meilleure solution, et pour cela, nous vous recommandons le projet open-source MiSTer basé sur l'ordinateur monocarte Terasic DE10-nano FPGA. Nous avons déjà longuement parlé de MiSTer, et le projet n'a fait que gagner en puissance l'année dernière. La famille de cartes d'arcade CPS-1 de Capcom est maintenant entièrement jouable, et le support est en route pour la CPS-2 et les System 16 et System 24 de Sega. Cela vaut vraiment la peine de vérifier.







Les consoles FPGA commerciales méritent également que l'on s'y attarde. Le premier nom auquel tout le monde pense est celui d'Analogue, fabricant de consoles vénérables comme la Super Nt et la future console portable Pocket. Malheureusement, Analogue a eu beaucoup de mal à garder ses consoles en stock, et par défaut, elles sont limitées aux cartouches. Heureusement, chaque console Analogue dispose d'un firmware "jailbreaké" qui permet de lire les supports à partir d'une carte SD. C'est certainement moins cher que d'acheter une cartouche flash comme l'Everdrive, mais aucune des consoles jailbreakées d'Analogue n'offre la variété de systèmes que propose la plateforme MiSTer. Et avec un prix qui dépasse les 200 $ la pièce une fois les frais de port pris en compte, les systèmes d'Analogue ne semblent pas être un bon achat à moins que vous ne jouiez avec une grande collection de cartouches.



Si la précision n'est pas aussi importante que l'étendue du matériel émulé, le Raspberry Pi 4 fait un travail décent en émulant tout ce qui se trouve sur le MiSTer et plus encore. MiSTer ne peut pas jouer à des jeux Saturn ou Nintendo 64 pour le moment, et ne le pourra peut-être jamais en raison des limitations de son FPGA. Le Pi 4 utilise un SoC Arm64 traditionnel pour exécuter l'émulation logicielle, et un kit comprenant une carte SD, un boîtier et une alimentation est moins cher que le DE10-nano seul. Cependant, il troque son coût inférieur et ses systèmes plus compatibles contre une latence plus élevée et une précision moindre. Les deux sont un moyen amusant de jouer à des jeux plus anciens sur des téléviseurs HD sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre dans ce guide, selon le niveau d'exigence de chacun.







Jeux et divertissements du bon vieux temps



Il semble qu'il n'y ait pas de mauvaise façon de jouer lorsqu'il s'agit de vieux jeux de console. Si l'émulation, qu'elle soit logicielle traditionnelle ou à l'aide de FPGA, est généralement un moyen moins onéreux de se lancer dans le jeu rétro, le matériel et les supports de jeu originaux ont quelque chose d'indéniable. Nous avons couvert tout un tas de matériel pour augmenter les consoles vieillissantes, des scalers vidéo aux contrôleurs modernes et même des moyens de lire les sauvegardes en cas de panne. Si vous avez un vieux système rangé dans un placard, il est temps de le sortir et de revivre les années de gloire du jeu.



HOTHARDWARE