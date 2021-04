Une pénurie de disques durs et de disques SSD pourrait survenir dans un avenir proche si une nouvelle crypto-monnaie connaît le succès.



Le minage de crypto-monnaies a rendu extrêmement difficile l'acquisition d'une carte NVIDIA GeForce RTX série 30 ou d'une carte AMD Radeon RX série 6000. Les disques durs et les disques SSD pourraient être le prochain composant à faire face à une pénurie. Selon le dernier rapport du HKEPC, une crypto-monnaie émergente, Chia, est exploitée avec de l'espace de stockage et les mineurs en Chine achètent des disques durs et des disques SSD à un rythme alarmant.







La nouvelle crypto-monnaie Chia Coin permet aux mineurs d'acheter des disques durs et des disques SSD à un rythme alarmant



La nouvelle crypto-monnaie Chia n'est pas comme les autres, car elle repose sur l'espace de stockage des disques durs et des disques SSD. Le bitcoin repose sur un modèle de preuve de travail alors que Chia repose sur un modèle de preuve d'espace et de temps. La motivation de la création de Chia était de faire une crypto-monnaie plus respectueuse de l'environnement. L'homme derrière Chia est Bram Cohen, le créateur de BitTorrent, et il veut utiliser l'espace disponible sur les périphériques de stockage pour sa crypto-monnaie, car les disques durs et les disques SSD consomment moins d'énergie, sont moins chers et facilement disponibles par rapport aux GPU gourmands en énergie et difficiles à trouver utilisés pour miner Ethereum.







Selon le rapport, les mineurs ont vu émerger cette nouvelle crypto-monnaie et se lancent dans l'achat de tous les dispositifs de stockage possibles, même si elle n'est pas encore cotée en bourse. Le processus de minage de Chia nécessite une grande quantité d'espace libre et exécute de nombreuses opérations de lecture et d'écriture. Dans ce cas, l'endurance est aussi importante que la vitesse. Les SSD grand public ne sont donc pas le meilleur choix pour le minage en raison de leur faible endurance, et l'exécution de ces opérations réduira considérablement la durée de vie d'un SSD. La cible de ces mineurs sont les disques durs et les SSD des centres de données.







Ces mineurs ont acheté des quantités massives de disques durs d'une capacité de 4 à 18 To. Dans la région de Hong Kong, cela a entraîné une augmentation prévue des prix allant de 200 HKD (26 USD) à 600 HKD (76 USD). Dans un rapport de MyDrivers, Jiahe Jinwei, un grand fabricant de SSD en Chine, a signalé que tous ses SSD NVMe M.2 hautes performances Gloway et Asgard de 1 To et 2 To étaient en rupture de stock. Il a également indiqué qu'il prenait des mesures pour empêcher les mineurs d'acheter de grandes quantités de SSD grand public, tout en augmentant leur offre et en développant des disques spécifiques au secteur minier.



Si la nouvelle pièce de monnaie écologique Chia Coin se concrétise, nous pourrions être confrontés à une pénurie de disques durs et de SSD. Même si les SSD ne seront pas très efficaces, des acheteurs moins informés les achèteront pour tirer profit de la nouvelle crypto-monnaie. Cela pourrait être remis en question plus tard lors de l'achat de SSD d'occasion, car les opérations répétées de lecture et d'écriture réduisent considérablement la durée de vie des SSD.



WCCFTECH