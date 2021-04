MSI nous propose un nouvel écran : Le Oculux NXG253R.



L'écran à cristaux liquides Full HD de 24,5 pouces pour le jeu supporte un taux de rafraîchissement ultra rapide de 360 Hz. L'écran à cristaux liquides est de type Rapid IPS avec une vitesse de réponse de 1 ms et prend également en charge "NVIDIA Reflex Latency Analyzer" qui mesure le délai du système.











G-SYNC



Jouez à n'importe quel jeu sans souffrir de déchirures, de flou, de clignotement ou d'artéfacts à l'écran grâce à la technologie G-Sync. Celle-ci se charge en effet de synchroniser le taux d'images par seconde de l'écran avec celui de la carte graphique pour assurer des images parfaitement fluides quelle que soit la charge système. Contrairement aux autres solutions de synchronisation, G-Sync supporte les taux de rafraîchissement allant de 0 Hz au taux maximum supporté par les écrans LCD. Alors, préparez-vous à vivre une expérience gaming exceptionnel !



RAPID IPS



L'écran Rapid IPS vous assure un temps de réponse gris à gris de seulement 1 ms, ce qui réduit considérablement les problèmes de flou. L'affichage des images est alors extrêmement limpide et vous donnera à coup sûr l'avantage sur vos adversaires.



360Hz - 1 ms



Pensé pour répondre aux besoins des gamers pro, le temps de réponse 1 ms GTG réduit de manière significative les flous à l'écran et le taux de rafraîchissement de 360 Hz permis par la technologie Nvidia G-Sync assure un affichage 1,5 fois plus rapide qu'un taux de 240 Hz. Avec, vous pourrez profiter d'images ultrarapides sur les jeux les plus populaires du moment tels que Valorant, Fortnite, CS: GO, Rainbow Six Siege, Overwatch et Apex Legends. Avec l'écran Oculux NXG253R, votre expérience n'aura jamais été aussi fluide, grâce à une latence réduite à zéro et une précision d'affichage impressionnante.



NVIDIA Reflex

Latency Analyzer



NVIDIA Reflex vous aide à prendre l’avantage sur vos adversaires grâce à l’analyseur de latence de NVIDIA Reflex, un outil novateur qui analyse la latence du système de bout en bout pour vous fournir une mesure précise des performances de votre PC. Affrontez vos adversaires en toute confiance et en ayant la certitude que votre PC fonctionne à son plus haut niveau de performance, avec, par exemple, votre Oculux NXG253X accompagné d'une carte graphique Nvidia RTX et d'une souris MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT.



NVIDIA ULMB



Grâce à la technologie ULMB, vous bénéficiez d’un temps de réponse d’une rapidité maximale sans les problèmes de persistance rétinienne généralement associée aux panneaux LCD. Le rendu des objets en mouvement est ainsi aussi net que fluide.



LE SUMMUM DES PERFORMANCES GRAPHIQUES



La technologie NVIDIA Ray Tracing simule le comportement physique de la lumière tandis que la technologie HDR améliore encore plus la qualité de l'image en produisant une plus large gamme de couleurs. La combinaison de ces deux technologies résulte en un rendu réaliste et cinématique incroyables, même dans les jeux les plus intenses.



VOTRE MEILLEUR COMPLICE



Basé sur les capacités phénoménales de l’IA, le super-échantillonnage par Deep Learning (DLSS) de NVIDIA est une technologie de rendu révolutionnaire qui vous offre un tout nouveau niveau de fidélité visuelle grâce aux processeurs Tensor Core dédiés à l’IA des GPU GeForce RTX™. Afin de ne pas gâcher les performances des cartes graphiques et de vous assurer l'expérience gaming la plus fluide possible, il vous faut alors un écran offrant un taux de rafraîchissement élevé et les écrans MSI Gaming sont les meilleurs pour répondre à vos besoins.



TROUVEZ LA POSITION

LA PLUS CONFORTABLE



Cet écran MSI saura améliorer vos sessions de gaming en vous offrant l'expérience la plus confortable et ergonomique possible. En effet, vous pourrez ajuster l'angle d'inclinaison de l'écran (-5 ~ 20°), le baisser ou le monter (0 ~ 130 m) et même le faire pivoter à l'horizontale (-45° ~ 45°) ou à la verticale (-90° ~ 90°) pour trouver la position qui vous conviendra le mieux.



UN RÉTROÉCLAIRAGE

ÉLÉGANT ET FASCINANT



Pour plaire au plus grand nombre d'utilisateurs, tous les écrans gaming n'ont pas à proposer un système de rétroéclairage flamboyant. C'est le cas de l'écran MSI Oculux NXG253R qui dispose d'une zone de rétroéclairage LED RGB sur sa partie arrière. Ce rétroéclairage LED RGB simple n'en en pas moins élégant et reflète parfaitement l'esthétique des produits MSI Gaming. Les LED colorées de l'écran MSI Oculux NXG253R vous accompagneront dans toutes vos batailles jusqu'à la victoire finale.



DES IMAGES

INCROYABLEMENT RÉALISTES



L'écran Oculux NXG253R est équipé de la technologie HDR qui lui permet de reproduire des images plus détaillées qu'avec des moniteurs à écran standard, avec une gamme de couleurs plus large et dont le résultat se rapproche le plus de ce dont être capable de percevoir l'œil humain.



DES COULEURS RÉALISTES



L'écran Oculux NXG253R couvre une gamme de couleurs plus large par rapport aux écrans standards. Les couleurs et les détails de vos jeux sont plus réalistes et raffinés afin de vous offrir une immersion incomparable.



CHOISISSEZ VOTRE STYLE DE JEU



L'écran Oculux NXG253R propose plusieurs modes de jeu parmi lesquels vous pourrez choisir selon le type de jeu auquel vous voudrez jouer. Grâce à ses modes, vous profitez d'effets plus appropriés pour tous vos jeux.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



