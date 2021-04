Confirmé : La GeForce RTX 3080 Ti avec 12 Go est en transit.



Et cela se confirme. Une photo de la boîte en transit vers LA/USA montre le logo MSI et une carte graphique qui a été retirée depuis un certain temps maintenant, la GeForce RTX 3080 Ti.







Le modèle spécifique est la GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC de MSI comme Videocardz l'a remarqué dans un tweet d'un utilisateur appelé loklok. Et nous pouvons être d'accord, cette étiquette ressemble exactement à ce qu'elle devrait être. Cet envoi confirme maintenant l'existence de la carte et donc de 12 Go de mémoire. La carte sera basée sur un GPU GA102-225, et cela promet un GPU épicé avec la moitié de la mémoire que de la RTX 3090.







