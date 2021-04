Test du combo CHERRY STREAM DESKTOP

PC-Boost a le plaisir de vous présenter son dernier test, sur le combo Stream Desktop de CHERRY. Très sobre d'esthétisme, cet ensemble ne démérite pas en efficacité et en silence ! C'en est même impressionnant !

CHERRY n'est plus à présenter aujourd'hui et même depuis de très nombreuses années, puisque la création de l'entreprise date de 1953. Spécialisée dans les claviers et souris depuis la sortie de son premier clavier en 1973, c'est donc naturellement logique que la société présente et propose régulièrement de nouveaux produits, et d'ailleurs généralement pour un usage professionnel. Autant dire qu'à ce stade, les références ne doivent pas souffrir d'un quelconque problème, puisque utilisées très fréquemment et même parfois à un rythme intensif, comme par exemple dans certains bureaux de secrétaires et autres professions comme les journalistes et consorts !

Avec cette référence appelée Stream Desktop, Cherry propose toujours un ensemble wireless, mais cette fois-ci alimenté par piles et non rechargeable comme parfois d'autres combos. Ce modèle va-t-il pour autant être aussi concluant que d'autres modèles de la marque ?

