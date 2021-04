Quoi de neuf dans le logiciel NVIDIA GeForce Experience 3.22 ?







Parallèlement aux drivers GeForce Game Ready 466.11 WHQL, NVIDIA a mis à jour son logiciel GeForce Experience qui offre aux gamers des fonctionnalités avancées supplémentaires non accessibles avec le seul panneau de configuration NVIDIA Control Panel.







Cette nouvelle version 3.22 du GFE apporte plusieurs nouveautés par rapport aux précédentes versions 3.21.x. Pour commencer, l'onglet Performance apparu en septembre dernier dans le GFE 3.20.5 voit son beta test prendre fin et est désormais considéré comme stable. Ce panneau Performance permet pour rappel de contrôler d'un coup d'œil le bon fonctionnement du GPU (Performance Monitoring) mais aussi d'activer l'overclocking automatique des GPU GeForce RTX 20/30 Series en utilisant un algorithme intelligent qui se charge d'appliquer le meilleur profil (Performance Tuning). Le panneau Performance est accessible avec le raccourci clavier Alt+Z.



Le GeForce Experience 3.22 contient par ailleurs des optimisations pour la fonction NVIDIA Reflex afin de faire des mesures de latence plus précises. Au passage, les données mesurées peuvent maintenant être enregistrées dans un fichier texte CSV y compris les données obtenues avec l'outil Reflex Latency Analyzer des moniteurs G-SYNC 360 Hz. L'utilisateur peut aussi maintenant choisir et réinitialiser le nombre d'échantillons moyen qu'il souhaite analyser. Ces réglages sont disponibles dans Paramètres de suivi des performances.



Une autre nouveauté intéressante du GFE 3.22.0.32 concerne les captures d'image réalisées dans les jeux avec Ansel. Il est possible de faire des captures photo en un clic lorsque le mode HDR est activé. Les images sont enregistrées au format JXR et visibles avec une application telle que HDR + WCG Image Viewer disponible dans le Microsoft Store. Plus de 300 jeux sont compatibles avec ces captures Ansel HDR.



On peut aussi préciser que le GeForce Experience 3.22 fait appel par défaut à la caméra NVIDIA Broadcast lorsque celle-ci est activée avec l'utilitaire du même nom.



Bien évidemment, cette mise à jour du GeForce Experience ajoute la compatibilité d'Ansel, de Freestyle (effets visuels personnalisés) et des profils OPS avec plusieurs jeux supplémentaires. À noter que les notes de version du pilote 466.11 mentionnent uniquement de nouveaux profils pour les jeux It Takes Two et Rogue Heroes : Ruins of Taso mais ils sont en réalité bien plus nombreux. Voir la liste ci-dessous. Mais ce n'est pas tout puisque ce nouveau GeForce Experience ne supporte plus seulement les jeux, mais aussi les applications de création de contenu comme Adobe Lightroom et Blackmagic DaVinci Resolve pour lesquelles il peut activer automatiquement l'accélération matérielle par le GPU grâce à des profils.



Nouveaux jeux compatibles Ansel et Freestyle



- 9 Monkeys of Shaolin,

- Aim Lab,

- Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy,

- Creeper World 4,

- Dyson Sphere Program,

- Evil Genius 2 : World Domination,

- Firefighting Simulator - The Squad,

- Genshin Impact,

- Heroes of the Three Kingdoms 8,

- Hitman III,

- Home Behind 2,

- KINGDOM HEARTS III,

- Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning,

- Leaf Blower Revolution - Idle Game,

- Little Nightmares II,

- Nioh 2 The Complete Edition,

- osu!,

- Outriders,

- Skul : The Hero Slayer,

- Tale of Immortal,

- The Riftbreaker,

- Valheim,

- Werewolf The Apocalypse Earthblood,

- Yakuza 3 Remastered,

- Yakuza : Like a Dragon.



Nouveaux profils Optimal Playable Settings (OPS)



- 9 Monkeys of Shaolin,

- Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy,

- Creeper World 4,

- Dyson Sphere Program,

- Firefighting Simulator - The Squad,

- Firework,

- Heroes of the Three Kingdoms 8,

- HITMAN 3,

- Home Behind 2,

- Leaf Blower Revolution - Idle Game,

- Lineage Remastered

- Little Nightmares II,

- Nioh 2 - The Complete Edition,

- OUTRIDERS,

- Person 5 Strikers,

- Skul : The Hero Slayer,

- Tale of Immortal (鬼谷八荒),

- The Medium,

- Valheim,

- Yakuza 3 Remastered.



Téléchargement :



- Application NVIDIA GeForce Experience 3.22.0.32 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



