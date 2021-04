KITT de Knight Rider recréé virtuellement pour patrouiller dans les rues sombres de NVIDIA Omniverse.



NVIDIA a pu faire des choses incroyablement cool grâce à ses efforts en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, comme créer un filtre Photoshop capable de vieillir et de transformer instantanément les visages. Mais l'une des plus grandes réussites de NVIDIA est de donner vie à KITT, la voiture de Knight Rider, dans l'Omniverse de NVIDIA, une plate-forme ouverte conçue pour la collaboration virtuelle et la simulation psychique en temps réel.







En soi, c'est remarquable : peu de voitures sont aussi emblématiques que la Pontiac Firebird Trans Am de 1982 équipée de KITT (Knight Industries Two Thousand), le module informatique IA très avancé qui aidait toujours Michael Knight (joué par David Hasselhoff) à se sortir des embouteillages. Pas les embouteillages (ceux-là aussi), mais les situations de vie ou de mort.



Si vous avez regardé la série, vous pouvez probablement entendre la voix de KITT dans votre tête, et qui peut oublier la bande lumineuse à l'avant de la voiture ? Pour les geeks comme nous, c'est le véhicule parfait pour présenter le nouveau moteur d'apprentissage profond de NVIDIA qui alimente son application GANverse3D, qui peut prendre une image 2D standard (ou une série d'images) et créer un modèle d'objet 3D.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



NVIDIA a généré un ensemble de données pour l'entraînement en utilisant un GAN (generative adversarial network) pour synthétiser les images d'un même objet, depuis différents points de vue. C'est un peu comme si un photographe se promenait autour d'une voiture et prenait des photos de différents côtés et angles. Ces images ont ensuite été introduites dans un cadre de rendu pour les graphiques inversés afin d'entraîner l'application GANverse3D.



"Comme nous nous sommes entraînés sur des images réelles plutôt que sur des données synthétiques, le modèle d'IA se généralise mieux aux applications du monde réel ", a déclaré Jun Gao, chercheur chez NVIDIA et auteur du projet.







Donner vie à KITT est une façon amusante de présenter la technologie, mais il y a des enjeux plus importants. Comme le souligne NVIDIA, les créateurs n'ont pas toujours le temps ou les ressources nécessaires pour créer des modèles 3D de tous les objets qu'ils esquissent. Et pour essayer de capturer plusieurs vues, par exemple, d'une salle d'exposition pleine de voitures, un créateur devrait faire un investissement considérable. GANverse3D est une solution de rechange potentiellement utile.



"Omniverse permet aux chercheurs d'apporter des recherches passionnantes et de pointe directement aux créateurs et aux utilisateurs finaux ", a déclaré Jean-François Lafleche, ingénieur en apprentissage profond chez NVIDIA. "Proposer GANverse3D comme extension dans Omniverse aidera les artistes à créer des mondes virtuels plus riches pour le développement de jeux, la planification urbaine ou même l'entraînement de nouveaux modèles d'apprentissage automatique."



On ne sait pas encore quand cette extension sera largement disponible. En attendant, NVIDIA prévoit de parler de la recherche qui sous-tend GANverse3D lors de quelques conférences technologiques à venir.



HOTHARDWARE