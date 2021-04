MSI présente la carte mère MEG Z590 ACE Gold Edition.



MSI présente la carte mère MEG ACE Z590 Gold Edition qui arbore un thème de couleur or et argent. La carte mère a les mêmes spécifications que la carte mère MEG Z590 ACE standard de MSI. MSI n'a pas révélé si la carte mère est un modèle en édition limitée avec une production limitée, ce qui signifierait qu'elle serait disponible en quantité limitée. Néanmoins, nous nous attendons à ce que la MEG Z590 ACE Gold Edition soit plus chère que la carte mère MEG Z590 ACE dont le PDSF est de 499 $ US (469 $ chez Amazon). La MEG ACE Z590 Gold Edition pourrait coûter environ 550 Dollars de plus ou de moins.







Caractéristiques de MEG ACE Gold Edition :



- Supporte les processeurs Intel Core / Pentium Celeron de 11e et 10e génération pour le socket LGA 1200

- Supporte la mémoire DDR4, jusqu'à 5600(OC) MHz

- Deux ports Thunderbolt 4 : Thunderbolt USB-C à des vitesses réelles de 40 Go/s, la prise en charge de l'affichage 8K, le Daisy-Chaining et l'architecture d'accessoires multiport assurent une connectivité fiable et une meilleure expérience utilisateur.

- Quadruple connecteurs M.2 : 4 connecteurs M.2 intégrés pour des performances de stockage maximales avec une solution Lightning Gen 4. La conception Shield Frozr protège les disques SSD M.2 tout en évitant l'étranglement, ce qui les fait fonctionner plus rapidement.

- Conception de puissance extrême : PWM numérique INTERSIL, 16+2+1 phases avec 90A Smart Power Stage, deux connecteurs d'alimentation pour le CPU et une disposition d'alimentation miroir exclusif pour libérer la véritable puissance de vos processeurs.

- Solution de refroidissement exceptionnelle : Le couvercle en aluminium, le caloduc VRM, les coussinets thermiques 7W/mK, le bouclier Frozr M.2 et la plaque arrière en aluminium garantissent des performances extrêmes à basse température.

- Réseau local 2.5 G avec la dernière version du Wi-Fi 6E : Réseau local 2.5 G intégré avec gestionnaire de réseau local et dernière version du Wi-Fi 6E qui prend en charge le spectre 6 GHz pour une expérience de jeu en ligne optimale.

- Bouton intelligent : Un seul bouton avec plusieurs commandes matérielles. Réinitialisation de l'ordinateur, démarrage sécurisé, ventilateur turbo et fonctions de contrôle des LED EZ en un seul clic.

- PCB 8 couches avec 2oz de cuivre épais : Offre de meilleures performances et une stabilité durable du système sans aucun compromis.

- Audio Boost 5 HD : Solution audio ultime avec le dernier processeur audio ALC4082 de qualité supérieure, combinant le convertisseur audio numérique-analogique et l'amplificateur ESS, pour une expérience à couper le souffle.



Pour en savoir plus sur la carte mère MEG Z590 ACE Gold Edition, rendez-vous sur le site de MSI : Cliquez ICI.



VORTEZ