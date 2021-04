VIPER lance le SSD NVMe VP4300 PCIe Gen4.



VIPER, une marque déposée de PATRIOT, est fier de lancer son SSD Viper VP4300 PCIe Gen4 x 4 NVME M.2 2280. Le SSD est construit en utilisant le dernier contrôleur haute vitesse Innogrit Gen 4x4-IG5236 et le cache DRAM DDR4 de la plus haute qualité, qui offre des vitesses de transfert fulgurantes pour un débit massif de données système.







Le Viper VP4300 offre des vitesses de lecture et d'écriture aléatoire alignées 4K jusqu'à 800K IOPs et des vitesses de lecture et d'écriture séquentielle jusqu'à 7 400 Mo/s et 6 800 Mo/s, respectivement. Des performances globales plus rapides, du démarrage du système à l'accélération de la réactivité du système lors du chargement de jeux ou d'applications gourmandes en données. Le tout nouveau Viper VP4300 est disponible dans des capacités de 1 To et 2 To.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Livré avec deux diffuseurs de chaleur







Le SSD Viper VP4300 est livré avec deux dissipateurs thermiques pour répondre à toutes les exigences thermiques : un bouclier thermique en aluminium et un coussin thermique en graphène extrêmement fin et à usage unique. L'écran thermique en aluminium, plus grand, offre un refroidissement supérieur, ce qui le rend parfait pour les stations de travail et les PC de jeu. La fine plaque thermique en graphène est la solution de refroidissement idéale pour les appareils à espace restreint comme les NUC et les ordinateurs portables de jeu.



Caractéristiques principales :



- Construit avec le dernier contrôleur Innogrit IG5236 PCIe Gen 4 x 4 NVMe pour débloquer des vitesses séquentielles de lecture et d'écriture ultrarapide jusqu'à 7 400 Mo/s et 6 800 Mo/s.

- Technologie d'étranglement thermique et capteur thermique intégré pour fournir une protection supplémentaire et maintenir les meilleures performances sous des charges de travail intenses.

- Offre une combinaison parfaite de performances globales, de vitesses de transfert ultrarapide et de capacités multitâches améliorées.

- Construit sur un PCB à 10 couches pour garantir une excellente intégrité du signal et une stabilité optimale.

- Deux boucliers thermiques en option sont inclus dans l'emballage : Bouclier thermique en aluminium et Bouclier thermique en graphène.

- Garantie de 5 ans.



Prix et disponibilité



Le Viper VP4300 PCIe Gen4x4 NVMe SSD est maintenant disponible chez les revendeurs partenaires, dont Amazon, avec le 1 To pour 224.99 Dollars et le 2 To pour 449.99 Dollars. Pour en savoir plus sur le Viper VP4300 NVMe SSD, Cliquez ICI.



VORTEZ