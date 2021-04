ASUS nous propose un nouvel écran : Le BE279QSK.



















Moniteur de vidéoconférence BE279QSK

Rendez la communication plus efficace



Le BE279QSK d'ASUS est un moniteur Full HD de 27 pouces doté d'une webcam Full HD (2MP) intégrée, d'un microphone et de haut-parleurs stéréo pour la visioconférence et le live-streaming. Avec une résolution Full HD et une dalle IPS pour un affichage grand angle, il offre des images incroyablement nettes et une lecture vidéo époustouflante. Sa conception ergonomique avec des réglages d'inclinaison, de pivotement, de rotation et de hauteur offre une expérience visuelle confortable, et la compatibilité avec un support VESA standard de 100 x 100 mm permet un montage mural flexible ou une installation sur un bras d'affichage.



Des images réalistes et des angles de vue de 178°



L'ASUS BE279QSK offre une résolution Full HD pour une clarté étonnante. La dalle IPS offre des angles de vision de 178°, à la fois horizontalement et verticalement, ce qui vous permet de profiter de ses superbes images dans presque toutes les directions.



Streaming vidéo facile grâce à la webcam Full HD intégrée



Avec sa webcam Full HD 2MP intégrée, le BE279QSK est prêt pour les vidéoconférences sur le Web et la diffusion en direct. L'œil réglable de la webcam pivote facilement sur 315° et offre également une inclinaison de 10° dans les deux sens, ce qui permet de capturer la vue dont vous avez besoin. Les haut-parleurs stéréo intégrés fournissent un son fort et clair à travers le moniteur et la webcam dispose même d'un volet coulissant pour garantir une confidentialité totale lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Microphone en réseau parfait pour l'apprentissage et les conférences en ligne



Le réseau de microphones à formation de faisceaux du BE279QSK sépare la parole du bruit de fond, ce qui le rend idéal pour les plateformes d'appel les plus courantes. La technologie intelligente d'annulation de l'écho améliore encore la clarté de la parole. Il est parfait pour le streaming en ligne, les webinaires ou l'apprentissage en ligne par interaction vocale.



Une connectivité de pointe



Le BE279QSK est doté d'une multitude d'options de connectivité, notamment HDMI, DisplayPort, D-sub, ce qui lui permet de se connecter facilement à une grande variété de PC, d'ordinateurs portables, de consoles et de boîtiers multimédia. Il dispose également de ports de passage pour l'entrée ligne et la prise casque, ce qui vous permet d'avoir les connexions audio sous les yeux.



Support polyvalent et ergonomique pour un confort personnalisé



Grâce à son pied ergonomique qui permet de régler l'inclinaison, le pivotement, la rotation et la hauteur, le BE279QSK offre une superbe gamme d'options de visualisation pour une productivité et un confort accrus. L'écran peut également être pivoté verticalement de 90° pour être utilisé en mode Portrait, ce qui est un grand avantage pour travailler sur de longs documents, écrire du code ou naviguer sur de longs sites Web.



Conception peu encombrante pour un bureau sans encombrement



Le BE279QSK est compatible VESA, il est donc facile de l'accrocher à un mur ou à un poteau. Il comprend également le kit de montage MKT02 (en option) conçu par ASUS, qui vous permet de fixer un mini-PC à l'arrière de l'écran afin de réduire l'encombrement inutile de votre espace de travail.



Technologie anti-scintillement d'ASUS



Il est temps de dire adieu à ces yeux fatigués et fatigués. La technologie Flicker-Free permet de réduire le scintillement à l'écran, vous offrant ainsi un environnement plus confortable, prêt pour le marathon cinématographique. Elle est conçue pour minimiser la fatigue oculaire, les maux de tête et la fatigue des yeux lorsque vous passez de longues et innombrables heures devant l'écran.



Pas de date ni de prix pour le moment.



