ASUS ROG lance le clavier Strix Scope RX.



















Vitesse vertigineuse pour vos frappes



Le ROG Strix Scope RX est un clavier mécanique gaming avec éclairage RGB et switches mécaniques-optiques exclusifs baptisés ROG RX Red. Prenez tous vos ennemis à revers avec ce clavier ultrarapide ! Ces switches offrent une durée de vie de 100 millions de frappes toutes plus linéaires et homogènes les unes que les autres avec une réactivité immédiate. En outre, chaque switch profite d'un éclairage RGB central qui améliore l'harmonie lumineuse du clavier.



Le ROG Strix Scope RX a reçu la certification IP6X pour sa résistance à l'eau et à la poussière. Il présente un revêtement en alliage d'aluminium sur le dessus et est doté d'un port USB 2.0. À l'instar des claviers gaming de la gamme Strix Scope, il comporte une touche Ctrl plus large et une touche Stealth pour les joueurs FPS. Plongez sans crainte au cœur du combat avec le Strix Scope RX !



En savoir plus à propos du switch ROG RX Red







Les ROG RX Red sont les premiers switches mécaniques-optiques entièrement développés par nos ingénieurs ROG. Après plusieurs mois de recherches et de tests, ils sont parvenus à créer des switches avec une distance d'activation de 1,5 mm pour une vitesse de saisie fulgurante. Leur force d'activation initiale est évaluée à 40 gr, mais elle peut monter jusqu'à 55 gr afin que l'utilisateur profite d'un temps de repositionnement des touches (rebond) plus rapide. Les switches ROG RX Red offrent des sensations fluides et linéaires pour une réactivité instantanée à chacune de vos frappes.



Une conception durable



Le clavier ROG Strix Scope RX a reçu la certification IP6X pour sa résistance à l'eau et à la poussière afin de vous garantir une protection complète contre tout accident et l'empoussièrement. Son revêtement en alliage d'aluminium améliore sa rigidité structurelle pour des performances qui sont à l'épreuve du temps.



Port USB 2.0



Le port USB 2.0 peut servir à connecter une souris, un disque de stockage ou bien à recharger votre appareil mobile ... à vous de choisir !



DESTINÉ AUX JOUEURS FPS



Après avoir minutieusement étudié le style de jeu des joueurs FPS, l'équipe de R&D ROG a créé le design Xccurate : une touche Ctrl deux fois plus large qu'à l'accoutumée ! Dans le feu de l'action, cette touche est activée plus facilement grâce à sa taille supérieure !



VIE PRIVÉE



Pressez la touche Stealth pour cacher instantanément vos applications ouvertes et éteindre le son afin de vous aider à préserver votre vie privée lorsque cela est nécessaire. Un seul appui suffit, de même qu'un seul appui suffit à ré ouvrir toutes vos fenêtres et le son de votre PC.



CONFORTABLE POUR TRAVAILLER ET JOUER



Le Quick-Toggle Switch rend le ROG Strix Scope RX utile au quotidien, que vous soyez en train de travailler ou de jouer : faites passer les touches en haut du clavier, du mode Média au mode Fonction (Fn). Le clavier est recouvert d'une plaque avant en aluminium pour une meilleure durabilité au quotidien et un style différent des autres.



AURA SYNC



Le rétroéclairage individuel des touches met en valeur chaque centimètre du ROG Strix Scope RX. Générés par Aura Sync, les effets lumineux et couleurs sont personnalisables pour vous permettre de créer le clavier de vos rêves ! De plus, l'éclairage du ROG Strix Scope RX peut être synchronisé avec les autres périphériques compatibles Aura pour un univers gaming personnel qui sort du lot !



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 139.94 euros.



ASUS ROG