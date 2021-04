TECHPOWERUP nous propose le test du : Bitspower Summit M Silver Metal CPU Block.



L'année dernière, à peu près à la même époque, je venais de terminer une trilogie de blocs d'eau pour CPU Summit M de Bitspower, représentant la série de blocs pour CPU mis à jour annoncé récemment par la société. Cela comprenait également le lancement de sa nouvelle gamme de produits Premium, qui a commencé avec le Summit M Premium avant que nous passions aux deux versions OLED des marques Bitspower et TouchAqua. Bitspower a clairement décidé qu'un seul bloc de métal épais ne suffisait pas, et qu'il en fallait plus pour la gamme régulière. Nous jetons donc un coup d'oeil à un autre bloc Summit M, et merci encore à Bitspower d'avoir envoyé un échantillon à TechPowerUp !







On voit tout de suite que le design est différent de celui du Premium Summit M, avec un look plus propre et plus simple qui est plus en ligne avec les anciens blocs CPU Bitspower. Je vais aussi mentionner tout de suite que ce n'est PAS un bloc CPU argenté malgré son nom. Il utilise toujours la même construction en cuivre nickelé pour la plaque supérieure et froide - la couleur argentée est tout ce que le nom obtient pour se défendre. Ce n'est pas un bon début, car je pense que le nom sera jugé trompeur par de nombreux lecteurs et clients potentiels. Mais nous allons voir comment il se comporte dans notre suite de tests standard et commencer par un regard sur les spécifications du produit ci-dessous.







