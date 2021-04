THERMALRIGHT nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Peerless Assassin 120 Black.



Le dernier en date des refroidisseurs de CPU lancés par Thermalright est le Peerless Assassin 120 Black. Il s'agit du deuxième refroidisseur de CPU de type D (tour à double empilement d'ailettes) lancé par la société en un mois, après le Frost Commander 140. Comme leur nom l'indique, le Peerless Assassin 120 Black est légèrement plus petit que le Frost Commander 140, et est conçu pour des ventilateurs de 120 mm maximum.























Le Peerless Assassin 120 est un refroidisseur de type tour à double empilement d'ailettes. Six caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur sont en contact indirect avec le processeur sur une base en cuivre nickelé ; ils acheminent la chaleur vers les deux empilements d'ailettes situés aux deux extrémités.



Deux ventilateurs Thermalright TL-C12B sont fournis avec le refroidisseur. Chacun d'entre eux est doté de roulements à billes à dynamique des fluides, tourne à des vitesses allant jusqu'à 1.550 RPM, poussant jusqu'à 66,17 CFM de flux d'air, à 1,53 mm H₂O de pression statique, et 25,6 dBA de bruit. Avec ses ventilateurs en place, le refroidisseur mesure 125 mm x 135 mm x 157 mm (LxPxH), pesant 1,02 kg (750 g de dissipateur thermique + 2x ventilateurs de 135 g).



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP