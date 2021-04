Gigabyte lance officiellement la première carte minière CMP 30HX.



Gigabyte a récemment lancé le premier processeur minier NVIDIA Crypto avec le CMP 30HX D6 6G (GV-N30HXD6-6G). La carte minière d'entrée de gamme CMP 30HX présente un taux de hachage d'Ethereum de 26 MH/s et un TDP de 125 W et a été prévue par NVIDIA pour un lancement au premier trimestre 2021.











Gigabyte est le premier fabricant à lancer officiellement une carte NVIDIA CMP et a révélé quelques informations intéressantes, notamment que la carte est listée comme ayant seulement une période de garantie de trois mois et 14 Gbps 6 Go GDDR6 sur un bus mémoire de 192 bits.







La carte est équipée d'un système de refroidissement WINDFORCE 2X avec des ventilateurs alternatifs de 90 mm et aucune sortie vidéo. NVIDIA a également annoncé la CMP 40HX dont la date de lancement est prévue pour Q1 2021, nous nous attendons donc à ce que les partenaires listent cette carte sous peu.







Ces cartes seront suivies par la CMP 50HX et la CMP 90HX en mai 2021.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP