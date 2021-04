G.SKILL annonce de nouvelles mémoires DDR4 haut de gamme de la série Trident Z Royal Elite.



G.SKILL, le premier fabricant mondial de mémoire et de périphériques de jeu aux performances extrêmes, annonce l'ajout d'une nouvelle série de kits de mémoire DDR4 haute performance à la célèbre famille Trident Z - la série Trident Z Royal Elite. Doté d'un motif cristallin méticuleusement sculpté sur la surface polie du dissipateur thermique en aluminium, le Trident Z Royal Elite conserve également la barre lumineuse cristalline brevetée sur toute la longueur et l'éclairage RVB à 8 zones du Trident Z Royal pour améliorer l'esthétique de tout système PC haut de gamme. Représentant l'échelon supérieur de la performance DDR4, le G.SKILL Trident Z Royal Elite sera disponible à des vitesses de DDR4-3600 à DDR4-5333 au lancement.







S'inspirant des éléments de design luxueux du Trident Z Royal, G.SKILL présente la toute nouvelle série Trident Z Royal Elite qui présente un magnifique motif cristallin à multiples facettes sur le diffuseur de chaleur en aluminium réfléchissant. Après plus d'un an de développement pour créer le motif cristallin de taille parfaite et sculpter la structure 3D sur une pièce d'aluminium solide, chaque dissipateur thermique Trident Z Royal Elite est minutieusement ciselé avec 76 facettes au total pour conférer l'esthétique de luxe ultime à toute construction de PC. Disponibles en or ou en argent, les modules Trident Z Royal Elite ont également hérité de l'emblématique barre lumineuse cristalline sur toute la longueur pour un éblouissant affichage réfractif de l'éclairage RVB.







L'héritage durable de la haute performance



Poursuivant l'héritage de G.SKILL en matière de performance de mémoire DDR4 rapide, la Trident Z Royal Elite offre des spécifications de mémoire de haut niveau qui vont de DDR4-3600 à DDR4-5333 et propose des kits de 16 Go (8GBx2) à 64 Go (32GBx2) au lancement. Chaque kit de mémoire est construit à partir de puces mémoire IC sélectionnées à la main et testées pour leur compatibilité avec une large gamme de cartes mères afin de garantir la stabilité et les performances overclockées à haute fréquence.



Pour une liste des spécifications disponibles au lancement, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :







Disponibilité



Les kits de mémoire DDR4 Trident Z Royal Elite seront disponibles auprès des partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL en mai 2021. Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP