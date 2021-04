ASUS ROG Zephyrus M16 en photo, combinant 8 cœurs Tiger Lake et RTX 3070 Mobile.



Voici quelques-unes des premières photos de l’ASUS ROG Zephyrus M16, un ordinateur portable de jeu haut de gamme de 16 pouces en cours de développement, caractérisé par son grand écran à rapport d'aspect 16:10.















Cet écran sera proposé en deux options de résolution : 260 x 1600 à 144 Hz et 1920 x 1200 à 165 Hz. Les deux écrans prennent en charge une couverture DCI-P3 de 100 %, et sont montés via une charnière à 180 degrés. Les choses deviennent très intéressantes avec ce qui est censé être sous le capot. Le ROG Zephyrus M16 2021 est alimenté par des processeurs Core "Tiger Lake H45" de 11e génération, avec le SKU supérieur alimenté par le Core i9-11900H de 10 nm, une bête à 8 cœurs/16 threads. Les options graphiques vont jusqu'à la GeForce RTX 3070 Mobile. Un SSD NVMe PCI-Express 4.0 x4 est également inclus.







Compte tenu de ses premières annonces sur Amazon, on peut s'attendre à ce que le lancement de ces ordinateurs portables soit imminent.



VIDEOCARDZ