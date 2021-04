Rumeur : AMD Ryzen 7000 (Raphael) va introduire un GPU intégré dans la gamme complète des processeurs.



Le moulin à rumeurs continue de tourner ; dans ce cas, concernant les plans d'AMD pour leurs conceptions Zen de prochaine génération. Divers utilisateurs ont partagé des morceaux de la même feuille de route AMD, qui place apparemment AMD dans un paysage axé sur les APU viennent leur série Ryzen 7000. Nous sommes actuellement sur la série Ryzen 5000 d'AMD ; Ryzen 6000 est censé se matérialiser via un design Zen 3 +, avec de meilleures performances par watt obtenu à partir d'améliorations à son actuelle famille Zen 3.



Cependant, la série Ryzen 7000 devrait faire ses débuts sur la prochaine plateforme AMD (appelons-la AM5), qui devrait également introduire le support DDR5 pour la plateforme informatique grand public d'AMD. Et maintenant, les feuilles de route présumées qui ont fait l'objet d'une fuite font état d'une série d'APU Zen 4 + Navi 2 en préparation pour les débuts de Zen 4 d'AMD avec Raphael - conçu pour être fabriqué selon le processus de 5 nm.







L'inclusion d'une puce iGPU avec les processeurs grand public d'AMD pourrait signaler la volonté de l'entreprise de produire des chiplets pour tous ses produits, puis de les intégrer dans le produit final. Il suffit d'y penser dans le sens où AMD pourrait "facilement" associer l'une des puces à huit cœurs de l'actuel Ryzen 5800X, par exemple, à une puce d'E/S (qui serait probablement encore fabriquée par Global Foundries) et à une puce GPU Navi 2 supplémentaire.



Il est logique qu'AMD commence à fabriquer des GPU sous forme de chiplets également - les recherches d'AMD sur les GPU MCM (Multi-Chip Module) sont assez bien connues à ce stade et sont une évidence pour le développement futur. Cela signifie qu'AMD n'a eu besoin de développer qu'un seul chiplet de CPU et un seul chiplet de GPU, qu'il peut ensuite faire évoluer en ajoutant d'autres morceaux de silicium sveltes - ce qu'Intel ne fait toujours pas, et qui se traduit par les matrices monolithiques de la société.



Le fait que cette intégration de l'APU se retrouve dans l'ensemble de la gamme AMD est logique. D'une part, le GPU intégré peut être utilisé pour accélérer davantage certaines tâches sur votre PC. Ajoutez à cela la réputation accrue qu'AMD s'est forgée grâce à ses générations de Zen, et vous comprendrez que les fabricants (surtout les OEM) pourraient maintenant envisager d'intégrer les solutions d'AMD dans leurs produits grand public, fabriqués en grand volume. La route complète de l'APU a également du sens dans la plate-forme AM5 - l'accès à la DDR5 pourrait améliorer les performances des chiplets GPU intégrés, et il est logique que la nouvelle paire de chiplets nécessite une nouvelle plate-forme et une nouvelle disposition des broches pour fonctionner.



VIDEOCARDZ