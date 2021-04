Le moteur de jeu Unity intègrera NVIDIA DLSS d'ici la fin 2021.



NVIDIA et Unity ont annoncé qu'ils travaillaient à l'intégration transparente de la technologie DLSS de la société verte dans le moteur de jeu Unity, permettant ainsi aux développeurs d'activer plus facilement cette technologie dans leurs efforts de développement. C'est un signe de la puissance de NVIDIA dans l'arène du jeu - la société pousse les fabricants de moteurs à intégrer sa technologie exclusive RTX dans leurs moteurs de jeu. Cela va certainement donner un coup de pouce à l'adoption de DLSS dans l'ensemble de l'industrie - mais bien sûr, la question de savoir si c'est ce qu'il y a de mieux pour les consommateurs et les joueurs est très discutable.







NVIDIA a déclaré que le support natif de DLSS atteindrait Unity via le High Definition Render Pipeline (HDRP) dans la version Unity 2021.2. "Avant la fin de l'année 2021". Cela signifie qu'il y a encore du travail à faire ; cependant, nous devons tenir compte du fait que c'est le deuxième développeur d'un moteur de jeu très répandu à adopter la nouvelle technologie exclusive de NVIDIA, après qu'EPIC ait intégré DLSS dans un plugin pour son célèbre (et très répandu dans l'industrie) Unreal Engine. Une grande victoire pour NVIDIA - si les développeurs utilisent effectivement le plugin au lieu du FidelityFX Super Resolution d'AMD, qui est censé être indépendant du matériel et activer la technologie pour des millions de consoles actuelles en même temps.



