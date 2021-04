Et







AMD et XFX mettent en garde contre une sinistre arnaque de reprise de la Radeon RX 580, ne vous laissez pas tromper.



Non, votre carte graphique Radeon RX 580 n'a pas été rappelée. Si vous recevez un e-mail ou un avis semblant provenir d'AMD ou de XFX et affirmant le contraire, ne tombez pas dans le panneau, car vous risquez de vous faire escroquer votre carte graphique à une époque où les GPU sont extrêmement difficiles à trouver. Il s'agit de la dernière ruse en date des fainéants sans scrupules qui tentent d'escroquer des victimes sans méfiance.







Voici comment se déroule l'arnaque. Des revendeurs en Chine ont envoyé de faux avis se faisant passer pour AMD et XFX, disant qu'il y a un problème avec la Radeon RX 580. Il s'agit en fait d'un avis de rappel frauduleux d'une carte qui a été abandonnée.



Les escrocs proposent ensuite de remplacer les cartes existantes par quelque chose de différent. Plus précisément, l'avis propose d'échanger une Radeon RX 580 avec 4 Go de mémoire contre une GeForce GTX 1050 Ti, et une Radeon RX 580 avec 8 Go de mémoire contre une GeForce GTX 1060 avec 3 Go de mémoire.



Pour arrondir les angles, les faux avis de rappel proposent également de dédommager les utilisateurs en leur offrant de l'argent - 400 yuans chinois pour le GeForce GTX 1050 Ti et 800 yuans chinois pour le GeForce GTX 1060 3 Go, soit respectivement environ 60 et 120 dollars américains. Cela semble être une bonne affaire, sauf que ce n'est qu'un ramassis de foutaises.







AMD a publié une déclaration sur Weibo pour mettre en garde contre cette escroquerie. Selon une traduction en ligne du texte figurant sur l'image, AMD affirme qu'un commerçant a volé son nom et sa marque déposée, et que toute allégation selon laquelle il y aurait des "risques de sécurité dans la conception du circuit [de la Radeon RX 580]" ou d'autres "problèmes" est tout simplement fausse. AMD a également déclaré qu'elle engagerait des poursuites judiciaires contre tout organisme qui perpétuerait cette escroquerie.



XFX a également publié une déclaration, affirmant que son nom et sa marque ont été volés dans le cadre de cette escroquerie. Il reprend essentiellement les remarques d'AMD, en disant aux clients de se méfier de cette escroquerie.



La ruse s'explique en partie par le fait que certaines personnes sont des ordures. Mais au-delà de cela, cela semble lié à l'augmentation du minage de crypto-monnaies, qui a affecté la valeur de revente des cartes graphiques.



L'Ethereum, en particulier, est toujours miné avec des GPU, et la Radeon RX 580 semble être une bonne cible pour quelque chose comme ça, étant donné son âge (il est probablement plus facile d'escroquer quelqu'un d'un vieux GPU qui a encore de la valeur, par rapport à un GPU plus moderne avec une valeur potentiellement beaucoup plus élevée).



Dans tous les cas, ne tombez pas dans le panneau.



HOTHARDWARE