SPC Gear, la marque de jeux du fabricant européen SilentiumPC, annonce la sortie des claviers mécanique pleine grandeur GK650K, dotés de nombreuses fonctionnalités. La nouvelle série se présente sous un design solide et compact avec un couvercle en aluminium et une molette de volume bien placée. Le repose-poignet fourni assure un confort accru, tandis que le rétroéclairage RVB personnalisable permet d'obtenir un éclairage accrocheur avec des effets. Grâce à ses fonctionnalités équilibrées, le GK650K est le clavier idéal pour le travail ou l'étude pendant la journée et les batailles en ligne pendant les heures tardives. Pour répondre aux exigences de chaque joueur en matière de retour de clic idéal, le GK650K est disponible avec les commutateurs mécaniques Kailh Blue, Kailh Brown et Kailh Red.















Le clavier SPC Gear GK650K Omnis est une combinaison de style classique et de puissance de jeu. Les bords tranchants, le dessus en aluminium profilé et le repose-poignets sont superbes dans toutes les conditions et constituent une combinaison appréciée pour les longues sessions. L'aspect visuel est encore renforcé grâce aux bandes de LED RVB sur les côtés du clavier qui illuminent davantage l'environnement de jeu.



Personnalisation



Le nouveau GK650K Omnis offre plusieurs façons de personnaliser le clavier. Le rétroéclairage RGB configurable offre des combinaisons de couleurs presque illimitées et 18 effets d'animation différents, allant de l'illumination constante, du changement lent de couleur, de la vague au changement en fonction de la pression d'un bouton particulier. D'autres modifications peuvent être apportées à l'aide du logiciel SPC Gear. La hauteur du clavier peut être réglée sur l'une des trois positions possibles à l'aide des pieds à deux marches. Un câble USB détachable doté d'un connecteur Type-C avec des canaux spécialement conçus sur la partie inférieure est également nouveau sur le clavier GK650K. Le câble peut être détaché et acheminé dans l'une des trois positions.



Des commutateurs adaptés à chaque joueur



L'expérience individuelle de l'utilisateur d'un clavier est fortement influencée par les commutateurs utilisés dans ce modèle particulier. Chaque frappe est définie par la force, la course et le retour d'information du commutateur en question. Les utilisateurs préfèrent la façon dont un bon clavier doit se sentir et comment il doit réagir à chaque interaction. SPC Gear propose le GK630K avec trois commutateurs différents afin de fournir la bonne combinaison pour chaque joueur.



Avec les commutateurs mécaniques Kailh Red, une petite pression suffit pour activer le bouton, ce qui est parfait pour les jeux en ligne compétitifs comme les FPS ou les Battle Royales. Grâce à leur fonctionnement extrêmement silencieux, les interrupteurs Kailh Red sont moins audibles.



D'autre part, les interrupteurs mécaniques Kailh Brown se caractérisent par un fonctionnement équilibré, ce qui les rend parfaits pour les jeux et l'utilisation quotidienne. Un avantage considérable dans les jeux est le court trajet jusqu'à l'activation des touches. Les interrupteurs Kailh Brown sont également silencieux et tactiles.



Les interrupteurs mécaniques Kailh Blue sont la solution parfaite pour les utilisateurs qui tapent beaucoup sur le clavier. Leur clic fort et caractéristique constitue un excellent retour d'information et une confirmation de la frappe d'une touche. Chaque pression sur une touche est accompagnée d'un bruit de clic aigu et d'un saut de touche perceptible. L'interrupteur est activé lorsqu'on l'enfonce à mi-course, ce qui garantit un grand confort tant pour les jeux que pour la frappe.



Logiciel



Le logiciel du clavier SPC Gear GK650K donne accès à de nombreuses fonctions utiles. Il est possible de définir le type de rétroéclairage RVB, sa couleur, le mode des effets et de créer des profils personnalisés. Le créateur de macro avancé permet au joueur d'enregistrer rapidement ses commandes, nécessitant la combinaison de plusieurs boutons sous une seule touche.



Prix et Disponibilité



Les claviers SPC Gear GK650K avec la disposition américaine sont disponibles dès aujourd'hui dans les magasins en ligne et chez les détaillants.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



