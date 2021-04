NVIDIA nous propose : Les GeForce en version 466.11 WHQL.







La version 466.11 WHQL apporte des optimisations pour "Mortal Shell", notamment la prise en charge du raytracing et du DLSS.







Les pilotes ajoutent également le support de NVIDIA Reflex pour "Valorant" avec son dernier patch.







Les pilotes intègrent également la fonction de réduction du bruit NVIDIA Broadcast dans OBS. La liste des moniteurs prenant en charge NVIDIA G-SYNC s'allonge, avec l'ajout des moniteurs LG 2021 des séries G1, B1, C1 et Z1, et le MSI MAG301RF.



Pour les gamers, NVIDIA en profite aussi pour annoncer quelques nouveautés comme la possibilité pour les développeurs d'ajouter la prise en charge de la technologie DLSS aux jeux basés sur le moteur Unity ce qui permettra de fortement améliorer leurs performances et la qualité d'image avec les GPU GeForce RTX. La compatibilité du High Definition Render Pipeline (HDRP) avec le DLSS de NVIDIA est prévue avant la fin de l'année 2021 dans la version 2021.2 d'Unity. Pour rappel, depuis février, le DLSS est également compatible avec le moteur Unreal Engine grâce à un plugin gratuit utilisable par les développeurs.



Evidemment, cette conférence GTC 2021 ne serait pas complète sans la publication de nouveaux drivers pour nos chères cartes graphiques GeForce ce qui est aujourd'hui le cas avec la version 466.11. Cette dernière reprend bien sûr toutes les optimisations de la branche R465 apparues dans la précédente version 465.89 comme le support du Resizable BAR, de l'API OpenCL 3.0, de la virtualisation GeForce et de différentes autres optimisations pour les jeux.



Justement, cette nouvelle mise à jour 466.11 apporte plusieurs autres optimisations supplémentaires pour les jeux. Les notes de version annoncent pour commencer le support des effets lumineux Ray Tracing (RTX) et de la fonction Deep Learning Super-Sampling (DLSS) dans le jeu de rôle d'action Mortal Shell grâce à son dernier patch qui doit sortir demain, le 15 avril 2021. D'après NVIDIA, grâce au DLSS, les gains de performances seraient assez considérables dans Mortal Shell puisqu'ils peuvent atteindre 130 % en résolution Ultra HD (4K). Si l'on en croit les chiffres fournis par NVIDIA, les FPS passeraient par exemple de 23,7 à 54,9 avec le GPU GeForce RTX 3070 après la simple activation du DLSS qui consiste pour rappel à utiliser l'intelligence artificielle pour effectuer un rendu de qualité équivalente voire supérieure à la résolution native tout en ne travaillant qu'avec une fraction des pixels ce qui explique l'augmentation des performances.



Par ailleurs, avec ces drivers 466.11, NVIDIA propose la compatibilité du jeu Valorant avec la fonction Reflex et son Boost Mode pour réduire la latence entre une action du joueur et sa prise en compte à l'écran. La latence du CPU peut être particulièrement impactée dans ce jeu de tir lorsque beaucoup d'objets sont affichés en même temps.



NVIDIA annonce aussi que grâce à ces drivers, le logiciel de streaming OBS Studio (Open Broadcaster Software) supporte nativement la fonction de suppression du bruit de fond (Noise Reduction) proposée dans l'application NVIDIA Broadcast. Cela signifie manifestement qu'il n'est plus nécessaire d'installer l'application Broadcast pour qu'OBS en tire partie. Seule l'installation du SDK Broadcast Audio Effects est requise puis l'activation du filtre NVIDIA Noise Removal dans OBS Studio 27.



Nous pouvons aussi évoquer la certification G-SYNC Compatible de plusieurs moniteurs et téléviseurs supplémentaires comme les modèles LG B1 Series, LG C1 Series, LG G1 Series, LG Z1 Series, LG 27GP950 et MSI Optix MAG301RF.



Pour finir, de nouveaux profils Optimal Playable Settings (OPS) ont été ajoutés dans le GeForce Experience pour les jeux It Takes Two et Rogue Heroes : Ruins of Taso mais surtout, les profils OPS ne sont plus réservés aux seuls jeux vidéo mais sont aussi maintenant proposés pour des applications de création de contenu comme Adobe Lightroom et Blackmagic DaVinci Resolve (une trentaine de logiciels au total pour commencer). Ces profils permettent, pour rappel, d'activer automatiquement en un clic les meilleurs réglages 3D pour un jeu et donc aussi pour un logiciel en fonction de la configuration matérielle et logicielle du PC.



Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 466.11 WHQL



- Windows 10 64 bits (x64) Standard : Cliquez ICI,

- Windows 10 64 bits (x64) DCH : Cliquez ICI,

- Windows 7/8/8.1 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS