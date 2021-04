CASEKING nous propose : Le Alpenföhn Gletscherwasser 360 Komplett-Wasserkühlung, ARGB.



Ce puissant système de refroidissement par eau tout-en-un d'Alpenföhn a été créé en collaboration avec l'expert en overclocking der8auer et convient aux systèmes overclockés ainsi qu'au fonctionnement silencieux. Le Glacier Water 360 High Speed est compatible avec de nombreux sockets d'AMD et d'Intel et offre un éclairage RVB adressable dans le boîtier de la pompe et les ventilateurs. La conception spéciale de la pompe et les ventilateurs Wing Boost 3 ARGB High Speed 120 mm offrent des performances sans compromis tout en limitant le bruit.























Les caractéristiques de l'Alpenföhn Glacier Water 360 High Speed en un coup d'œil :



- AIO par Alpenföhn en collaboration avec Roman "der8auer" Hartung,

- Radiateur en aluminium de 360 mm avec une épaisseur de 27 mm,

- Ventilateurs Three Wing Boost 3 ARGB High Speed 120 mm PWM,

- Refroidisseur de CPU haute performance avec fond en cuivre et micro-canaux,

- Éclairage ARGB intégré dans la pompe et les ventilateurs + télécommande,

- Pompe à vitesse variable avec conception à double chambre,

- Avec le Grizzly thermique Hydronaut composé thermique,

- Glacière avec plaques de logo rotatives et remplaçables.



Alpenföhn Glacier Water 360 High Speed : convient aux systèmes silencieux et overclocking



Le Glacier Water 360 High Speed d'Alpenföhn a été optimisé pour des performances particulièrement élevées et un fonctionnement silencieux. Ceci est assuré par le radiateur en aluminium de 27 millimètres d'épaisseur, la conception bien pensée de l'unité de pompe et les trois ventilateurs Wing Boost 3 ARGB High Speed de 120 mm.



La conception à double chambre de l'unité de pompage réduit les émissions sonores et augmente également les performances et la durabilité. La plaque inférieure est en cuivre et comporte des micro-canaux de grande surface, qui assurent une dissipation rapide de la chaleur vers le liquide de refroidissement. La pompe fonctionne entre 1 200 et 2 550 tr/min et est donc équipée pour un fonctionnement silencieux et un overclocking. Il atteint un niveau de bruit maximal de seulement 17,8 dB(A).



Avec les ventilateurs Wing Boost 3 ARGB High Speed de 120 mm contrôlés par PWM, un fonctionnement silencieux avec des performances de refroidissement maximales est garanti. Les ventilateurs fonctionnent dans une plage de vitesse de 500 à 2 200 tr/min et déplacent jusqu'à 132,4 m³/h d'air avec une pression statique maximale de 3,24 mmH2O.



Design chic : ARGB et logos interchangeables



En plus de ses puissantes performances, le Glacier Water 360 High Speed marque des points pour son extérieur élégant. Toutes les pièces sont entièrement blanches. L'éclairage RVB à adressage numérique des ventilateurs et du boîtier de la pompe est ainsi particulièrement bien mis en valeur. L'éclairage est connecté à la carte mère via 3 broches RGB (5V) et synchronisé avec l'ensemble de la configuration via un logiciel. Il est également possible de le contrôler à l'aide de la télécommande fournie.



La plaque du logo de la fontaine est rotative et son orientation peut être ajustée par pas de 90° par rapport à l'orientation de montage de la fontaine. En outre, plusieurs plaques de logo préfabriquées et une plaque transparente pour une conception libre sont incluses - idéales pour vos propres logos, noms de joueurs, motifs de clans et bien plus encore. La pâte thermiqueThermal Grizzly Hydronaut, qui offre une excellente conductivité thermique, est également incluse.



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 194.90 euros.



