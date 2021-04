DELL propose : La nouvelle série 2021 des Inspiron et XPS 13.



Le PC est bien plus qu'un simple élément technologique : c'est une passerelle vers vos passions, votre travail, vos loisirs et qui vous êtes. Rien ne vous rapproche plus de ce qui compte que notre nouvelle série Inspiron, qui offre une gamme de produits permettant la liberté d'expression, de connexion et de communication avec beaucoup de style. Redessinés de A à Z, nos nouveaux appareils Inspiron intègrent toutes les dernières innovations de Dell en matière de PC pour vous permettre de rester connecté à ce qui compte le plus, en s'adaptant à votre mode de vie d'apprentissage ou de travail en tout lieu. Des designs minimalistes et modernes et de nouvelles couleurs élémentaires inspirées de la nature complètent non seulement votre façon de travailler mais aussi votre façon de vivre.







Ce n'est pas l'Inspiron dont vos parents se souviennent : il est conçu pour tout gérer, qu'il s'agisse de se connecter avec ses amis et sa famille pour un happy hour virtuel, de suivre l'actualité sur des forums en ligne, de rédiger votre dernier article de blog ou de regarder votre émission préférée en boucle. Il est doté d'une expérience visuelle de premier ordre et de la fonction Dell Mobile Connect, qui permet de connecter de manière transparente votre appareil Android ou iOS au PC, pour que vous ne manquiez jamais un texte ou un appel. De plus, la nouvelle gamme tient la promesse de Dell de respecter l'environnement.







Cent pour cent des pièces peintes de votre ordinateur portable Inspiron utilisent une peinture à l'eau à faible teneur en composés organiques volatils (COV). Le plateau d'emballage de tous les ordinateurs portables Inspiron est composé à 100 % de papier recyclé, tandis que les autres composants de l'emballage sont constitués à 90 % de matériaux recyclés.



L'écran presque sans bordure, le clavier étendu, les touches plus grandes et le pavé tactile spacieux facilitent la visualisation et la navigation dans votre contenu. Pour vous permettre d'être au mieux de votre forme lors de la diffusion en ligne, nous avons inclus une webcam HD dans la nouvelle gamme avec la solution matérielle TNR (Temporal Noise Reduction) pour une diffusion vidéo de qualité qui vous permet d'être au mieux de votre forme en réduisant la pixellisation et en éliminant le bruit visuel, même dans des environnements peu éclairés. Associée à un microphone finement ajusté, elle vous permet de communiquer clairement avec votre famille et vos amis.







Inspiron 13, 14 et 15



Choisissez l'ordinateur portable qui vous convient. Chaque Inspiron, du 13 au 15 pouces, est doté d'une technologie facile à utiliser qui vous simplifie la vie, notamment :



Thermique adaptative pour gérer la consommation d'énergie afin que votre PC fonctionne au mieux.

Le capteur d'ouverture du couvercle et le lecteur d'empreintes digitales en option avec Windows Hello vous permettent d'allumer, de démarrer et de vous connecter rapidement en toute sécurité - ou de reprendre ce que vous faites en un clin d'œil avec Modern Standby.



ExpressCharge recharge votre batterie jusqu'à 80 % en 60 minutes, pour que vous n'ayez pas à vous soucier de rester branché à une prise.



Inspiron 16 Plus



Pour les créateurs qui apprécient la taille de l'écran pour le travail et les loisirs, l'Inspiron 16 Plus offre un nouveau facteur de forme de 16,0 pouces, avec un format d'image 16:10 qui augmente la surface active de l'écran de 11 % tout en augmentant les dimensions de l'appareil de 5 % seulement.



Qu'est-ce qui en fait un appareil Plus ? Il est doté de tout ce qu'il faut pour vous offrir des performances dynamiques afin d'alimenter toutes vos grandes idées - bientôt avec les derniers processeurs Intel Core série H, des cartes graphiques discrètes NVIDIA GTX ou RTX en option, et un système de gestion thermique robuste.



Obtenez des visuels brillants grâce à la dalle de résolution 3K et à l'écran ComfortView Plus, qui comprend une solution intégrée toujours active réduisant les émissions de lumière bleue nocive sans sacrifier les couleurs fidèles à la réalité, afin que vous puissiez créer et consommer du contenu sur des périodes d'affichage prolongées.



Inspiron 14 2-en-1



Où que vous alliez, comment vous préférez regarder des émissions ou travailler, l'Inspiron 14 2-en-1 offre la polyvalence ultime en matière de facteur de forme. Nous avons combiné la fonctionnalité d'un ordinateur portable avec la portabilité d'une tablette, vous permettant de passer facilement du mode ordinateur portable, tente, support et tablette, et vous offrant la flexibilité de rester connecté tout au long de la journée.



Le superbe écran tactile Full HD de 14 pouces offre une expérience visuelle incroyable qui vous permet de vous pencher en arrière pour profiter du contenu sous tous les angles.



Quelle que soit la configuration que vous choisissez, tous les Inspirons seront bientôt équipés des derniers processeurs mobiles Intel Core de 11e génération ou AMD Ryzen 5000 U-Series et offriront une variété d'options graphiques, afin que vous puissiez travailler de manière productive, profiter d'un divertissement ininterrompu et ne jamais manquer un battement en ligne.



Services



Des logiciels, un support et des services sont disponibles pour tous nos PC Inspiron, assurant une tranquillité d'esprit et une facilité d'utilisation.



- Avec Dell Migrate, il est plus facile que jamais de transférer les données, photos, dossiers personnels et fichiers importants difficiles à remplacer vers votre nouveau PC Dell. Emportez toute votre vie numérique avec vous grâce à notre outil simple et automatisé.

- Dell Premium Support Plus offre le plus grand nombre de fonctions de support dans un plan complet, y compris un support téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la détection automatique des problèmes, la suppression des virus et l'optimisation automatique du PC. Les réparations en cas de dommages accidentels et le support sur site après un diagnostic à distance sont également inclus.



TECHPOWERUP