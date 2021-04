TerraMaster présente le stockage RAID D5-300 avec RAID 5.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants pour les particuliers, les entreprises et les sociétés, présente le stockage RAID à 5 baies D5-300, conçu pour les professionnels travaillant dans des configurations de type petit bureau/domicile (SOHO). Le D5-300 peut prendre en charge jusqu'à 90 To de capacité de stockage. Il est équipé d'un port USB 3.1 Gen1 Type-C capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 220 Mo/s.







Le TerraMaster D5-300 prend en charge une large sélection de modes RAID pour répondre aux besoins uniques et différents de divers professionnels. Le stockage RAID utilise un châssis en alliage d'aluminium avec deux ventilateurs intelligents qui assurent un refroidissement efficace et silencieux, maintenant les disques durs/SSD au frais à tout moment. Le TerraMaster D5-300 est proposé à un prix compétitif de 269.99 Dollars pour être accessible aux petites entreprises à la recherche d'un stockage RAID à grande vitesse et à haute capacité, parfait pour les professionnels créatifs comme les monteurs vidéo et les photographes.







Le TerraMaster D5-300 utilise un protocole USB 3.1 Gen1 Type-C SUPERSPEED+ à haut débit pour offrir des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 220 Mo/s avec des disques durs Seagate IronWolf de 4 To en RAID 0. Le port USB-C offre également une prise en charge d'une large sélection de périphériques, des ultrabooks aux PC.



Stockage haute capacité avec prise en charge flexible du RAID



Avec ses 5 baies de stockage prenant en charge les disques durs et les SSD, le D5-300 peut contenir jusqu'à 90 To de stockage avec des disques durs de 18 To. Il prend en charge une sélection de modes RAID, notamment RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, CLONE, JBOD et Single Disk, offrant des performances RAID flexible et fiables. Cela permet aux utilisateurs professionnels d'utiliser le mode RAID approprié en fonction de leurs besoins.



Pour les professionnels ayant besoin de performances ultra-rapide, le D5-300 prend en charge le mode RAID 0 qui offre des vitesses maximales. Pour un bon équilibre entre performances et fiabilité, le D5-300 prend également en charge le mode RAID 5. Pour un équilibre entre la mise en miroir et le striping, le D5-300 prend également en charge le mode RAID 10.



Conçu pour les professionnels



Le D5-300 est conçu pour les professionnels, il convient à diverses applications de stockage de données. Il offre un stockage RAID fiable pour le montage vidéo, les sauvegardes de données, les dossiers financiers, la vidéosurveillance, les données d'entreprise, etc.



Boîtier en aluminium



Le châssis robuste en alliage d'aluminium du D5-300 protège non seulement les disques de stockage installés, mais assure également une bonne dissipation de la chaleur. Le stockage RAID est également équipé de deux ventilateurs intelligents pour un refroidissement à faible niveau sonore. Le D5-300 a passé plusieurs certifications standard, notamment FCC, CE, UL, GS et RoHS.



Prix et disponibilité



Le TerraMaster D5-300 5-Bay RAID storage a un prix de 269.99 Dollars et est maintenant disponible chez Amazon aux Etats-Unis.



TECHPOWERUP