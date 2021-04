Silicon Power annonce la série XPOWER Zenith DDR4.



Silicon Power (SP) lance sa toute nouvelle série de modules de mémoire DDR4 dans le cadre de sa gamme de jeux XPOWER. La Zenith est disponible en format RGB et non-RGB, le premier étant destiné à électrifier n'importe quelle plate-forme de jeu avec le support logiciel d'éclairage RGB des principaux fabricants de cartes mères. Avec des vitesses de 3200 MHz à 4133 MHz et une faible consommation de 1,35 V à 1,4 V, le Zenith permet de jouer avec les paramètres les plus élevés grâce à l'overclocking automatique.











Ses tests entièrement optimisés garantissent une compatibilité totale avec la plupart des cartes mères haut de gamme afin d'aider les joueurs et les moddeurs les plus acharnés. Le diffuseur de chaleur de couleur gris fer avec une finition texturée en forme de cheveux donne un design net et accrocheur qui est équilibré par des courbes douces. L'aluminium durable favorise une dissipation maximale de la chaleur et une gestion thermique, ce qui permet d'éviter les surchauffes et d'allonger la durée de jeu.



Caractéristiques



- Module de mémoire de jeu de haute qualité conçu pour les joueurs invétérés,

- Équipé d'une bande colorée de lumières RGB pour électrifier un PC de jeu,

- Des vitesses fulgurantes allant de 3200 MHz à 4133 MHz avec un temps de latence quasi nul permettent des performances DDR4 maximales,

- Testé à 100% pour sa stabilité, sa durabilité et sa compatibilité avec les principales marques de cartes mères,

- Le dissipateur thermique en aluminium durable assure une dissipation de la chaleur et une gestion thermique maximale,

- Prend en charge les normes Intel Extreme Memory Profile (Intel XMP),

- Circuits imprimés jusqu'à 10 couches pour garantir la stabilité et la fiabilité,

- Faible tension de 1,35 V - 1,4 V pour une consommation d'énergie réduite.



Spécifications



- Dimensions : 133,4 mm x 38,5 mm x 8,0 mm,

- Kit simple : 8 Go, 16 Go, 32 Go,

- Kit double canal : 16 Go, 32 Go, 64 Go,

- Facteur de forme : U-DIMM Non-ECC,

- Fréquence (vitesse) : 3200/3600/4133 MHz,

- Latence CAS : CL16 (3200), CL18 (3600), CL19 (4133),

- Tension : 1,35 V (3200), 1,35 V (3600), 1,4 V (4133),

- Certification : CE, FCC, Point vert, WEEE, RoHS,

- Garantie : Garantie à vie.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP