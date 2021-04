La mise à jour de Microsoft Flight Simulator France et Benelux est disponible et ajoute plus de 100 nouveaux points d'intérêt.







Microsoft Flight Simulator vient de lancer ce qui pourrait être sa plus grande mise à jour mondiale à ce jour, avec plus de 100 points d'intérêt, plusieurs nouveaux aéroports fabriqués à la main, et bien plus encore. La nouvelle mise à jour se concentre sur la France et le Benelux (Belgique, Luxembourg et Pays-Bas) ainsi que sur une poignée de territoires encore sous domination française, comme la Guyane française et la Guadeloupe. Vous pouvez découvrir ci-dessous une nouvelle bande-annonce de la mise à jour France et Benelux de Microsoft Flight Simulator.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Comme d'habitude, c'est magnifique ! Étant donné que le développeur de Microsoft Flight Simulator, Asobo Studio, est situé en France, je suis sûr qu'ils ont donné à cette mise à jour un peu d'amour supplémentaire.



Voici la liste complète de tout ce qui est inclus dans cette dernière mise à jour mondiale :



Aéroports artisanaux



- Aéroport de Megève (LFHM),

- Aéroport de Nice Côte d'Azur (LFMN),

- Aéroport de Rotterdam La Haye (EHRD).



Photogrammétrie



- Paris et Amsterdam,

- Améliorations visuelles et logiques pour 100 aéroports supplémentaires.



Activités



- Défi d'atterrissage à La Salette,

- Voyage de brousse dans les Pyrénées et les Alpes.



Points of Interest (POIs)



- Abbey Church of Saint-Savin - France,

- Amiens Cathedral - France,

- Basilica of Notre-Dame de Fourvière - France,

- Basilica of Our Lady of La Salette - France,

- Basilica of the Sacred Heart - Belgium,

- Bourges Cathedral - France,

- Cathedral of Our Lady Antwerp - Belgium,

- Chartres Cathedral - France,

- Church of Our Lady Bruges - Belgium,

- Notre-Dame de la Garde - France,

- Notre-Dame de Paris - France,

- Oude Kerk Amsterdam - Netherlands,

- Reims Cathedral - France,

- Strasbourg Cathedral - France,

- Tournai Cathedral - Belgium,

- Vézelay Abbey - France,

- Erasmus Bridge - Netherlands,

- Pont de Normandie - France,

- Wandre Bridge - Belgium,

- Python Bridge - Netherlands,

- Saint-Nazaire Bridge - France,

- Afsluitdijk (Dam) - Netherlands,

- Arc de Triomphe - France,

- Arles Monuments (multiple) - France,

- Avenue des Champs-Élysées - France,

- Belfry of Bruges - Belgium,

- Cairn of Barnenez - France,

- Canadian National Vimy Memorial - France,

- Carcassonne - France,

- Loubere Barracks + Lighthouse - French Guiana,

- Chenonceau Castle - France,

- Castle of Costaérès - France,

- Pierrefonds Castle - France,,

- Castle of Quéribus - France

- Castle of Vaux le Vicomte - France,

- Castle of Haut-Kœnigsbourg - France,

- Citadel of Lille - France

- Citadel of Namur - Belgium,

- Cordouan Lighthouse - France,

- Douaumont Ossuary - France,

- Dreyfus Tower - French Guiana,

- Dune of Pilat - France,

- Etretat Chalk Complex - France,

- Fort Boyard - France,

- Fort Napoléon des Saintes - Guadeloupe,

- Grande Arche de la Defense - France,

- Houtribdijk (Dam) - Netherlands

- Ile Vierge - France,

- La Cavelle Lighthouse - Martinique,

- La Jument - France,

- Maine-Montparnasse Tower - France,

- Maasvlakte Light - Netherlands,

- Millau Viaduct - France,

- Mont Aiguille - France,

- Mudam - Luxembourg,

- Draï Eechelen Museum - Luxembourg,

- Museum aan de Stroom (Antwerp) - Belgium,

- Palace of Fontainebleau - France,

- Palace of Justice Antwerp - Belgium,

- Palais des Festivals - France,

- Palais des Paper - France,

- Panorama of the Battle Waterloo - Belgium,

- Panthéon - France,

- Perret Tower - France,

- Eckmühl Lighthouse - France,

- Gatteville Lighthouse - France,

- Cap Ferret Lighthouse - France,

- Pic du Midi de Bigorre Observatory - France,

- Place de la Concorde - France,

- Place Stanislas - France,

- Planier Light - France,

- Pointe aux Canons Lighthouse - Sainte Pierre,

- Provinciaal Hof - Belgium,

- Rham-Plateau (multiple things!) - Luxembourg,

- Rijksmuseum (Amsterdam) - Netherlands,

- Roches-Douvres Light - France,

- Royal Palace (Amsterdam) - Netherlands,

- Royal Saltworks at Arc-et-Senans - France,

- Vianden Castle - Luxembourg,

- Windmills at Kinderdijk - Netherlands,

- Allianz Riviera - France,

- d'Coque Sport Center - Luxembourg,

- De Grolsch Veste - Netherlands,

- Johan Cruyff Arena - Netherlands,

- King Baudouin Stadum - Belgium,

- New Bordeaux Stadium - France,

- Parc de Princes - France,

- Parc Olympique Lyonnais - France,

- Philips Stadion - Netherlands,

- Stade de France - France,

- Stade de la Beaujoire - France,

- Geoffroy-Guichard Stadium - France,

- Stade Jean-Bouin - France,

- Stade Pieree-Mauroy - France,

- Stade Vélodrome - France,

- Toulouse Stadium - France,

- Adolphe Bridge - Luxembourg,

- Palais de Justice - Brussels - Belgium,

- CNIT - France,

- Framatome - France,

- Society General Complex - France,

- Tour First - France,

- D2 Tower - France,

- Coeur Defense - France,

- Engie - France,

- Majunga Tower - France,

- Total Tower - France,

- Carpe Diem Tower - France,

- metallic tower of fourvière - France.



Vous pouvez consulter les notes de patch complètes pour la mise à jour France et Benelux (ver. 1.15.7), ICI même.



Microsoft Flight Simulator est disponible dès maintenant sur PC et devrait arriver sur Xbox Series X/S au printemps ou à l'été. Une version Xbox One n'a pas encore de date de sortie, mais une récente classification PEGI laisse entendre qu'elle est toujours en préparation.



WCCFTECH