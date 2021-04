TECHPOWERUP nous propose le test suivant : Mise à jour du système de test des refroidisseurs de CPU 2021.



Avec les progrès constants de la technologie des PC, les bancs d'essai doivent être mis à niveau pour rester dans l'air du temps. C'est particulièrement vrai pour les tests de cartes graphiques, et si la nécessité de mettre à jour et d'innover constamment n'est pas aussi primordiale pour les refroidisseurs de CPU, la configuration doit néanmoins être viable et offrir des résultats tangibles. Nous avons précédemment utilisé un Intel Core i7-8700K, qui reste une plateforme décente, car la plupart des systèmes construits sont susceptibles d'être basés sur les processeurs Intel et AMD, plus abordables. Cela dit, les processeurs d'Intel continuent d'avoir des TDP de plus en plus élevés, et AMD Ryzen continue de gagner en popularité. Il est donc temps de procéder à une mise à jour massive non seulement de notre plateforme de test, mais aussi des méthodologies de test.







La montée en puissance d'AMD n'est un secret pour personne, et bien que nous effectuions nos tests sur une plateforme AMD, nous n'avons pas abandonné Intel. La décision a été prise d'utiliser deux systèmes de test plutôt qu'un seul pour avoir un meilleur aperçu des performances que les refroidisseurs de CPU peuvent offrir sur les deux plateformes grand public. Dans cet article, nous allons donc discuter des systèmes utilisés, des mises à jour de la suite de tests et des changements apportés à nos méthodes de test.



Systèmes, plates-formes et paramètres d'essai







Pour la plateforme de test AMD, nous avons opté pour un Ryzen 9 3900X. Il apparaîtra sur les photos et sera le point central de la procédure d'installation, car AM4 est la plateforme la plus populaire actuellement. Pour trouver notre point de départ sur le système AMD, nous avons utilisé un refroidisseur AMD Wraith Prism avec le ventilateur réglé sur la performance maximale via le petit interrupteur.



Avec les paramètres du BIOS, nous avons ensuite utilisé Blender 3D pour déterminer la vitesse d'horloge par défaut de notre processeur, qui était de 3,85 GHz. C'est là que notre processeur s'est installé pendant nos tests avec le refroidisseur d'origine d'AMD. Nous avons donc réglé manuellement l'horloge du processeur à 3,85 GHz et laissé tous les voltages et paramètres inchangés, ce qui a éliminé le problème de l'accélération de la vitesse d'horloge en fonction de la marge de température, ce qui aurait faussé les résultats des tests du refroidisseur. Bien que ce ne soit pas une situation idéale, c'est la seule façon d'obtenir une comparaison de pommes à pommes.



Pour les tests d'overclock, le CPU a été poussé à 4.0 GHz avec une tension augmentée de 1.099 V dans Blender à 1.219 V pour les tests d'overclock. Nous avons également dû augmenter la tension du SOC à 1,4 V pour maintenir la stabilité, ce qui a permis à Ryzen Master de signaler une augmentation de 105 W sur le CPU et 39 W sur le SOC à 150 W sur le CPU et 44 W sur le SOC. En attendant, il convient de noter que si les tensions logicielles ne sont pas aussi fiables que les lectures câblées, elles sont effectuées ici à des fins de référence. En testant la consommation électrique au mur, nous avons noté une augmentation de 50-60 W entre le stock et l'overclock.







Sur la plate-forme de test Intel, nous avons opté pour un Intel Core i9-10900K. Pour trouver notre point de départ, nous avons utilisé un Noctua NH-U12S avec le ventilateur réglé sur la performance maximale. Avec les paramètres du BIOS d'origine, nous avons désactivé toutes les fonctions d'amélioration multicœur et nous nous sommes tenus aux spécifications d'Intel. Nous avons ensuite utilisé Blender 3D pour déterminer la vitesse d'horloge par défaut de tous les cœurs de notre processeur après la fin de la période initiale de boost, qui était de 4,3 GHz.



Pour s'assurer que les tests restent équitables sur tous les refroidisseurs, nous avons ensuite réglé manuellement la tension sur Vcore au moment du test, qui était de 1,01 V, et limité le CPU à la vitesse d'horloge prédéterminée. Encore une fois, bien que ce ne soit pas une situation idéale, c'est la seule façon d'obtenir une comparaison de pommes à pommes entre les refroidisseurs qui soit cohérente.



Pour les tests d'overclocking, la carte mère a activé l'amélioration multi-core et toutes les limites ont été supprimées. Nous avons ensuite réglé le CPU à 4,8 GHz à 1,21 volts. Le résultat est que le CPU passe de la limite de 125 W défini par Intel jusqu'à environ 200 W lorsqu'il est placé sous une charge soutenue. Bien qu'il ne s'agisse pas de la puissance maximale que ce processeur peut tirer lors de l'amélioration du multi-cœur, c'est un overclock durable pour les tests à long terme. En testant la puissance absorbée au mur, nous avons noté une augmentation de 70-90 W entre les paramètres d'origine et les paramètres d'overclock, avec une moyenne de 194-205 W sous charge.



