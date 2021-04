AEROCOOL nous propose un nouveau boitier PC : Le Flo (Noir).



Doté d'un design de boîtier mid tower innovant et unique, le Flo introduit la nouvelle génération de conception de boîtier qui vous permet de personnaliser entièrement votre PC de manière vraiment créative. La plaque de montage de la carte mère est tournée à 90°, ce qui vous permet d'installer votre carte graphique en position verticale à 90°, ce qui réduit les contraintes sur votre carte mère. Le boîtier est équipé de trois ventilateurs noirs de 12 cm à l'avant et de deux ventilateurs noirs de 12 cm à l'arrière du boîtier.



Il est équipé d'un panneau latéral en verre trempé sur le côté gauche du boîtier pour mettre en valeur l'intérieur de votre plate-forme. Le compartiment à câbles intégré dans le haut du boîtier permet une gestion efficace des câbles. Les cages à disque dur amovibles vous permettent d'installer un radiateur plus long ou un PSU.



















DISPONIBLE EN NOIR OU EN BLANC







LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CONCEPTION DE BOITIER







Avec son design innovant et unique de boîtier mid tower, vous avez maintenant la liberté de personnaliser entièrement votre PC de manière vraiment créative.



La plaque de montage de la carte mère de ce boîtier est tournée à 90°, ce qui vous permet d'installer votre carte graphique en position verticale à 90°, ce qui réduit les contraintes sur votre carte mère.



CÂBLE MANAGEMENT







Le compartiment à câbles intégré dans la partie supérieure de la mallette permet de garder vos câbles et votre PC bien rangés à tout moment. Le couvercle magnétique sur le dessus du compartiment à câbles permet une ouverture et une fermeture pratiques.



Fourni avec un espace supplémentaire de 2 cm derrière le plateau de la carte mère, ce qui vous permet d'avoir plus de place pour organiser vos câbles.



CINQ VENTILATEURS NOIRS DE 12 CM INCLUS







Il est équipé de trois ventilateurs noirs de 12 cm à l'avant et de deux ventilateurs noirs de 12 cm à l'arrière du boîtier pour offrir des performances de refroidissement maximales.



PANNEAU LATÉRAL ENTIÈREMENT EN VERRE TREMPÉ







Il est équipé d'un panneau latéral en verre trempé sur le côté gauche du boîtier pour mettre en valeur l'intérieur de votre installation et vos composants.



CONÇU POUR RÉDUIRE LE BRUIT ET LES VIBRATIONS







Quatre entretoises découplées avec coussinet anti-vibration pour le montage de votre alimentation offrent une réduction maximale du bruit et des vibrations, ce qui permet un fonctionnement silencieux et fluide.



VENTILATION D'AIR AMÉLIORÉE







Les évents situés sur les côtés du panneau avant augmentent le flux d'air et la ventilation pour des performances de refroidissement supérieures.



REFROIDISSEMENT PAR AIR







Supporte le refroidissement par air à l'avant et à l'arrière du boîtier pour améliorer les performances de refroidissement.



- Avant : 120 mm x 3 ou 140 mm x 2 (ventilateur noir 120 mm x 3 inclus),

- Arrière : 120 mm x 2 ou 140 mm x 2 (ventilateur noir 120 mm x 2 inclus).



REFROIDISSEMENT LIQUIDE







Supporte le refroidissement liquide à l'avant et à l'arrière du boîtier pour une efficacité maximale.



- Avant : Radiateur 120/240/280/360 mm (en option),

- Arrière : Radiateur 120/140/240 mm (en option).



CONSTRUIT POUR LES HAUTES PERFORMANCES











- Supporte les cartes mères ATX, Micro-ATX, et Mini-ITX,

- Supporte les refroidisseurs de CPU jusqu'à 165 mm,

- Supporte les cartes graphiques jusqu'à 321 mm (le 1er slot PCIe supporte jusqu'à un maximum de 282 mm).



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 119.95 euros.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour avoir plus d'informations sur le produit : Cliquez ICI.



AEROCOOL