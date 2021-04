ASRock présente le Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 avec Thunderbolt 4.



ASRock présente sa première carte mère mini-ITX Z590 avec ports Thunderbolt 4 - la ASRock Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4. La carte mère supporte les derniers processeurs Intel Core de 11ᵉ génération et les anciens de 10ᵉ génération et se positionne comme une carte mère haut de gamme pour les PC SFF. Outre Thunderbolt 4, la Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 dispose d'un emplacement Hyper M.2 (PCIe Gen4x4) avec une solution de refroidissement blindée. L'emplacement PCIe 4.0 x16 de la carte mère est renforcé par le Steel Slot Gen4 d'ASRock pour supporter les cartes graphiques lourdes.







La carte mère ASRock Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 est une petite centrale électrique avec son PCB 10 couches et sa solution Dr.MOS 90A avec un condensateur Nichicon 12K de première qualité. Elle est dotée d'une solution de mise en réseau Killer comprenant un port LAN Killer E3100 2.5GbE et un Intel Killer AX1675 Wi-Fi 6E. La carte mère dispose également de connecteurs d'E/S frontaux USB 3.2 Gen2x2 Type-C et de connecteurs RGB et ARGB pour les périphériques certifiés ASRock Polychrome RGB.







Caractéristiques principales :



- Prend en charge les processeurs Intel Core de 10e génération et de 11e génération,

- Supporte DDR4 4266 MHz (OC),

- 1 PCIe 4.0 x16,

- Options de sortie graphique : HDMI, DisplayPort, Intel Thunderbolt 4,

- Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC1220), audio Nahimic,

- 3 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4),

- 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3),

- 1 Intel Thunderbolt 4 Type-C,

- 5 USB 3.2 Gen2 10 Go/s (arrière),

- 2 USB 3.2 Gen1 5 Go/s en façade, 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C 20 Go/s en façade,

- Double LAN : Killer E3100G 2.5 G LAN et Intel Gigabit LAN,

- Killer AX1675x 802.11ax (WiFi 6E) + Bluetooth 5.2.



ASRock n'a pas révélé de prix au moment de la rédaction de cet article.



